السعال الديكي يهدد حياة طفلك الرضيع
قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا إن السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى تنتقل عبر الرذاذ الناجم عن العطس والسعال.
وأضافت اللجنة أن الرضع دون سن 6 أشهر أكثر عرضة للإصابة بالسعال الديكي، مشيرة إلى أن المرض قد يتخذ مسارا خطيرا في بعض الحالات؛ حيث إنه قد يسبب كسورا في الضلوع أو التهابا رئويا.
كما قد يصاب الأطفال الصغار بتشنجات أو توقف تنفسي أو حتى تلف دماغي، فضلا عن أن نحو واحد بالمائة من الأطفال المصابين دون سن 6 أشهر يموتون نتيجة لهذا المرض.
ولتجنب هذه الأخطار الجسيمة، شددت اللجنة على أهمية تلقي التطعيم ضد السعال الديكي في بداية الثلث الثالث من الحمل (ابتداء من الأسبوع الـ28 من الحمل)، مشيرة إلى أنه في حالة الولادة المبكرة يجب تقديم موعد التطعيم إلى الثلث الثاني من الحمل؛ حيث يسمح ذلك بنقل الأجسام المضادة الواقية إلى الجنين في الرحم.
كما يعد التطعيم مهما أيضا للأشخاص الذين يكونون على اتصال وثيق بالطفل بعد ولادته مثل الأب والأشقاء والأجداد ومقدمي الرعاية، وذلك لوقايته من الإصابة بالعدوى.
ويراعى ألا يتجاوز عمر آخر لقاح عشر سنوات، علما بأنه عادة ما تتحقق الحماية الكاملة بعد أسبوعين من تلقي جرعة معززة من اللقاح.