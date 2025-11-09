أي تغيير ملحوظ في حاسة الشم قد يُشير إلى خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في الولايات المتحدة الأميركية، أن أي تغيير ملحوظ في حاسة الشم مع التقدم في السن قد يُشير إلى خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب في المستقبل.

وتوصل بحث حديث أُجري على أكثر من 5 آلاف شخص، من كبار السن إلى أن ضعف حاسة الشم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في غضون 4 سنوات.

وقال الدكتور نيل شاه، أخصائي أمراض القلب في "نورثويل هيلث": لكي تعمل الحواس بشكل صحيح، يجب أن يكون هناك تدفق دم جيد، وإمداد دموي لتلك المناطق، على غرار الأمراض التي قد تصيب الشرايين التاجية أو شرايين القلب. وتميل أمراض القلب، التي تشمل حالات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلى إصابة كبار السن، ولكن أي شخص يدخن، أو يعاني من ارتفاع الكولسترول أو ضغط الدم، أو يمارس عادات نمط حياة غير صحية أخرى، قد يكون معرضا للخطر.

وأوضح شاه، من الصعب في ظل هذه الدراسة تحديد ما إذا كان مرض القلب والأوعية الدموية، هو الذي أدى إلى ظهور مشاكل الشم أولا، أم أن هناك سببا آخر، وهل فقدان حاسة الشم جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، أو أنه يؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية؟.. لكن بغض النظر عن ترتيب ظهور الأعراض.

وتابع، على أي حال، سيكون إجراء المزيد من الدراسات أمرا بالغ الأهمية، وأن ضمان تواصل المرضى مع فريق الرعاية الصحية الخاص بهم لتقييم المخاطر بشكل أفضل، هو في الواقع الطريقة التي ستؤثر بها هذه الدراسة على رعاية المرضى.

ويشير البحث المنشور في مجلة جاما «JAMA» إلى إمكانية استخدام اختبار شم بسيط، كعلامة إنذار مبكرة لتحديد كبار السن الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.