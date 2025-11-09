أربع نصائح سريعة للسيطرة على إدمان السكر

وجد باحثون أن الرغبة الشديدة في تناول السكر قد تكون بنفس خطورة إدمان المخدرات، حيث ينشّط كلاهما أجزاء الدماغ نفسها.

لن تعرّض قطعة حلوى إضافية أو كوب من المشروبات الساخنة المحلاة صحتك للخطر، لكن الإفراط في تناول السكر المكرّر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمد الطويل.

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من السكر في الدم إلى زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب.

أوضحت الممرضة كاثرين مسعود لصحيفة إندبندنت البريطانية: "أن الإفراط في تناول السكر يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري، ومرض السكري، والعديد من الحالات الصحية المزمنة الأخرى".

تعتبر مكافحة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات سهلة نظريا، لكن عند التطبيق تبدأ الصعوبات بالظهور. لمقاومة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ينصح الخبراء بهذه الإجراءات:

1- الإقلاع المفاجئ

ينقسم الخبراء حول التخلص المفاجئ من الأطعمة الضارة، فترى مختصة التغذية المعتمدة بيث تشيروني، أن هذه الطريقة لن تنجح على الأمد الطويل. ويرى بعض الخبراء أن الامتناع التام عن تناول الحلويات يمكن أن يساعد في التخلص من إدمان السكريات بسرعة.

قالت الدكتورة فيجايا سورامبودي، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة: "يستغرق التخلص من إدمان السكر نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. لذا يعدّ التوقف المفاجئ إحدى طرقي المفضلة".

2- طريقة الاستبدال

جرب استبدال الشوكولاتة بفاكهة حلوة وصحية، تحتوي الفاكهة على سكريات -تصل أحيانا إلى ما يقارب 20 غراما لكل قطعة- لكنها طبيعية وتأتي إلى جانب فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين سي الذي يحمي المناعة وفيتامين إيه الذي يقوي البصر.

قالت بيث: "ما لم تكن مصابا بداء السكري أو أي حالة صحية أخرى تتطلب مراقبة مستويات السكر في الدم، فمن المحتمل أنك لا تتناول كمية كافية من الفاكهة بحيث يصبح السكر فيها مصدر قلق".

3- اختر مصادر الطاقة المناسبة

قالت مختصة التغذية المعتمدة آنا تايلور، إن جسمك سيشتهي السعرات الحرارية من أي مصدر وإن لم يكن مغذيا إذا لم تحصل على ما يكفي من الطاقة خلال اليوم، السكريات البسيطة من أسرع مصادر الطاقة، لكنها ليست الوقود الذي تريده.

وأضافت: "هذا يؤدي إلى شعور كبير بالجوع، ما يجعلك تشتهي أي شيء حلو يقع بين يديك".

تقدم الوجبات الغنية بالبروتين خيارا ممتازا يمنح الشعور بالشبع والامتلاء فترة أطول.

إذا كنت تشتهي الشوكولاتة كثيرا، فاختر الشوكولاتة الداكنة، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، وقد تحتوي على سكر أقل بما يصل إلى 100 غرام من شوكولاتة الحليب.

4- اعتن بنفسك جيّدا

يمكن لعوامل مثل النوم، وممارسة الرياضة، وشرب كمية كافية من الماء، أن تشتت الانتباه وتمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر، لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من واحد على الأقل من هذه الأنشطة.

يعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرا بالغ الأهمية لأنه يساعد على توصيل العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، وينظم درجة حرارته، ويحمي المفاصل وأعضاء الجسم.

تشير الأبحاث إلى أن الخلط بين الجفاف والجوع قد يحفّز الرغبة الشديدة في تناول الطعام أيضا.

ينبغي على النساء شرب ما لا يقل عن 2.7 لتر يوميا، وعلى الرجال 3.7 لترات، أي ما يعادل نحو 11 إلى 15 كوبا، يمكن الحصول على كمية أكبر خلال اليوم بحمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وتناول أطعمة مرطّبة مثل العنب أو البطيخ.