فوائد الرياضة في الوقاية من أمراض القلب أفضل لدى النساء

أظهرت دراسة أجراها باحثون بمستشفى شيامن لأمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجامعة شيامن الصينية، وفريق من مستشفى شانغهاي لأمراض الصدر التابع لكلية الطب جامعة شانغهاي جياو تونغ، أن فوائد ممارسة الرياضة في الوقاية من أمراض القلب التاجية وعلاجها قد تكون أفضل بكثير لدى النساء.

واستنادا لبيانات الأجهزة القابلة للارتداء لـ85 ألف مشارك، قام فريق البحث بتحليل منهجي للفروق بين الجنسين في الوقاية من أمراض القلب التاجية وعلاجها بممارسة الرياضة، حيث وجد أن النساء يحتجن فقط إلى 250 دقيقة من التمارين أسبوعيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 30%، بينما يحتاج الرجال 530 دقيقة، أي ما يعادل ضعف الوقت الذي تحتاجه النساء تقريبا لتحقيق نفس الفوائد القلبية الوعائية.

وأظهرت تحليلات إضافية أنه من بين الذين تم تشخيصهم بأمراض القلب التاجية، يمكن للنساء اللواتي يمارسن الرياضة لمدة 51 دقيقة أسبوعيا تقليل خطر الوفاة بنسبة 30%، بينما يحتاج الرجال ممارسة الرياضة لمدة 85 دقيقة لتحقيق النتيجة نفسها.

ويأمل الخبراء أن تشكل نتائج هذا المشروع البحثي الجديد مرجعا للجهود الرامية إلى الوقاية من أمراض القلب التاجية وعلاجها لمختلف الفئات العمرية.