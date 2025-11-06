جلسات العلاج النفسي بالرسائل النصية تساعد في علاج الاكتئاب

كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة أن تلقي جلسات العلاج النفسي عن طريق تبادل الرسائل النصية بين المريض والطبيب النفسي تساعد في علاج حالات الاكتئاب غير الحادة.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية جاما نيتورك أوبن Jama Network Open أن مرضى الاكتئاب الذين يحصلون على جلسات علاج نفسي عن طريق تبادل الرسائل النصية مع الطبيب يحققون نفس القدر من التحسن مقارنة بالمرضى الذين يحضرون جلسات أسبوعية عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة.

وشارك في التجربة الاكلينيكية 850 شخصا بالغا تم اختيارهم بشكل عشوائي للمشاركة في جلسات علاج نفسي سواء من خلال جلسات الدوائر التليفزيونية المغلقة أو من خلال تبادل الرسائل النصية مع أطباء متخصصين على مدار 12 أسبوعا.

ووجد الباحثون أن احتمالات التخلف عن حضور جلسات العلاج كانت أقل بالنسبة لمن يتلقون العلاج عبر الرسائل النصية مقارنة بمن يحضرون الجلسات عبر الدوائر المغلقة.

ولكن المتطوعين المشاركين في جلسات العلاج عبر الدوائر التلفزيونية ذكروا أن الاطباء كانوا أكثر تعاطفا معهم، مما يشير إلى أن الصلة التي تنشأ بين الطبيب والمريض قد تكون أقوى بشكل طفيف في حالة الجلسات المباشرة.

وتقول الباحثة باتريشيا أريان من كلية طب جامعة واشنطن: "لقد اندهشنا عندما وجدنا أن العلاج بالرسائل النصية يحقق نفس نتائج العلاج عن طريق جلسات الدوائر المغلقة"، وأضافت في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لم نجد في الحقيقة أي اختلاف في النتائج".

ومن جانبه، ذكر الباحث مارك أولفسن استاذ طب النفس في مركز إيرفينج الطبي التابع لجامعة كولومبيا الأمريكية للصحيفة أن نتائج هذه الدراسة تدعم فكرة إتاحة المزيد من خيارات العلاج للمرضى، مشيرا إلى أنه قد يكون من المنطقي عرض خيارات العلاج بالرسائل النصية على مرضى الاكتئاب غير الحاد.