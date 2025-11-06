‫الوجبات السائلة.. إلى أي مدى تعتبر صحية؟

تنتشر في الأسواق حاليا ما يعرف ‫بـ"الوجبات السائلة" التي تستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم متسع من ‫الوقت لتناول الطعام. فإلى أي مدى تعتبر بدائل الوجبات هذه صحية؟

وجبات مشبعة

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أن ‫الوجبات السائلة تمتاز بأنها مشبعة وتمد الجسم بجميع العناصر الغذائية ‫الأساسية حيث إنها توفر ما بين 400 و515 سعرة حرارية، وهو نفس مقدار ‫الوجبة الرئيسية تقريبا، وبالتالي فهي ليست وجبة خفيفة على الإطلاق.

‫وأضافت الهيئة أنه عندما يكون المرء في عجلة من أمره، فإن الوجبات ‫السائلة تعد أفضل من الوجبات السريعة مثل نقانق الكاري مع البطاطس ‫المقلية والمايونيز، وذلك من حيث المغذيات كالفيتامينات والمعادن ‫والبروتينات، كما أن محتوى الدهون الإجمالي يعد مقبولا.

‫عيوب

ومع ذلك، تنطوي الوجبات السائلة على بعض العيوب؛ فحتى مع عدم إضافة ‫السكر إلى المنتجات، فإنها تحتوي غالبا على كربوهيدرات قصيرة السلسلة ‫تمتص بسرعة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى سكر ‫الدم، وهو ما يمثل مشكلة للمصابين بداء السكري بصفة خاصة.

وعندما تنخفض مستويات السكر في الدم مجددا، يشعر المرء بالرغبة الشديدة ‫في تناول الطعام. علاوة على ذلك، تحتوي بعض الوجبات السائلة على مادة ‫التحلية "السكرالوز" التي يعتقد أنها تحفز الشهية.

‫ومن عيوب الوجبات السائلة أيضا أنها تغني عن مضغ الطعام، وهو عملية ‫مهمة للغاية حيث إنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن ‫الوجبات السائلة قد تغري المرء بتناول كمية طعام أكبر من اللازم.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوجبات السائلة غالبا على مستويات عالية من ‫البروتين، والتي تمثل مشكلة للمصابين بقصور الكلى حيث إن كثرة البروتين ‫تسبب إجهادا للكلى.