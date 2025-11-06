الفلورايد.. كيف يحمي أسناننا؟

يساعد الفلورايد، وهو معدن موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمياه، على منع تسوس الأسنان، فهو يعالج التسوس المبكر ويعيد تمعدن مينا الأسنان.

ومع أن الفلورايد قد يكون ضارا بكميات كبيرة، فإنه من الصعب الوصول إلى مستويات سامة بسبب انخفاض كمية الفلورايد في المنتجات التي تباع دون وصفة طبية، مثل معاجين الأسنان وغسول الفم.

الفلورايد معدن طبيعي موجود في العديد من الأطعمة والمياه. وفي طب الأسنان، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الفلورايد لتقوية الأسنان وتقليل خطر التسوس، وفقا لكليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة.

ما فائدة الفلورايد؟

يكتسب مينا الأسنان (الطبقة الخارجية الواقية للأسنان) المعادن ويفقدها يوميا. وتفقد المعادن عندما تهاجم الأحماض -المتكونة من البكتيريا واللويحات والسكريات في فمك- مينا الأسنان، وتعرف هذه العملية بإزالة المعادن، في حين تكتسب معادن -مثل الفلورايد والكالسيوم والفوسفات- عند تناول أطعمة ومياه تحتوي على هذه المعادن، وتعرف هذه العملية بإعادة التمعدن.

يحدث تسوس الأسنان نتيجة لإزالة المعادن الزائدة دون إعادة تمعدن كافية.

يساعد الفلورايد الأسنان على منع تسوس الأسنان عن طريق جعل مينا الأسنان أكثر مقاومة لهجمات الأحماض، كما أنه يعالج التسوس المبكر.

أنواع الفلورايد المستخدمة في طب الأسنان

تحتوي العديد من الأطعمة والمياه على الفلورايد، وتوجد كميات ضئيلة منه بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، مع أن معظم الفلورايد يحصل عليه الناس من الماء المفلور ومعاجين الأسنان. يحتوي الشاي الأسود والقهوة المُخمّران على الفلورايد بشكل طبيعي، حيث تمتصه النباتات من التربة. قد تحتوي المحاريات على الفلورايد الذي يتراكم في أصدافها وعضلاتها.

ويوجد الفلورايد في الشاي الأسود والقهوة، الماء المفلور، المحاريات المعلبة مثل الروبيان وسرطان البحر الأزرق، دقيق الشوفان، الزبيب والبطاطس.

ويمكنك أيضا شراء معجون أسنان وغسول فم يحتويان على الفلورايد، وغسول فم منخفض التركيز بالفلورايد دون وصفة طبية. أما التركيزات الأقوى على شكل سائل أو أقراص، فتتطلب وصفة طبية من مقدم الرعاية الصحية.

ويمكن لطبيب الأسنان أيضا وضع الفلورايد على أسنانك على شكل:

رغوة، توزع في صينية مخصصة، ثم توضع على أسنانك.

طلاء، يطلى مباشرة على أسنانك.

جل، يطلى على أسنانك أو يوزع في صينية مخصصة.

في أي عمر يكون تناول الفلورايد أكثر أهمية؟

يحتاج الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و16 عاما إلى كمية مناسبة من الفلورايد. وتستفيد الأسنان النامية من الفلورايد تماما مثل الأسنان التي بزغت بالفعل.

وتوصي جمعية طب الأسنان الأميركية (ADA) بمراقبة تناول كميات كبيرة من الفلورايد عند الرضع والأطفال الصغار. كما توصي الجمعية تحديدا بتجنب تركيبات السوائل المعاد تكوينها، مثل المركز السائل أو تركيبات الأطفال المجففة التي تتطلب خلطها بالماء المضاف إليه الفلورايد.

وكبديل عن ذلك، توصي باستخدام حليب الأم، أو التركيبة الجاهزة للرضاعة، أو التركيبة المحضرة المخلوطة بماء خال من الفلورايد. وهذه التوصيات تهدف إلى الوقاية من تفلور مينا الأسنان، وهي خطوط بيضاء باهتة يمكن أن تظهر على مينا الأسنان خلال سنوات نمو الطفل، حتى قبل ظهور الأسنان من خلال اللثة.

وبالنسبة للأطفال الصغار، توصي جمعية طب الأسنان الأميركية (ADA) أيضا بما يلي:

استخدام كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان بالفلورايد في كل تنظيف بالفرشاة. وبصق معجون الأسنان بدلا من بلعه.

عدم السماح للأطفال دون سن 6 سنوات باستخدام غسول الفم بالفلورايد إلا إذا أوصى بذلك طبيب أسنان أو أي مقدم رعاية صحية آخر.

عدم إعطاء المكملات الغذائية التي تحتوي على الفلورايد للأطفال دون سن 6 أشهر.

هل يستفيد البالغون من الفلورايد؟

نعم، يمكن للبالغين أيضا الاستفادة من الفلورايد، وقد تستفيد بشكل خاص من الفلورايد إذا كنت تعاني من:

جفاف الفم، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لبعض الحالات الصحية (مثل متلازمة شوغرن) وبعض الأدوية (مثل أدوية الحساسية ومضادات الهيستامين). ويساعد اللعاب (البصاق) على غسل جزيئات الطعام والبكتيريا. ويجعلك بطء إنتاج اللعاب أكثر عرضة لمشاكل صحة الفم مثل أمراض اللثة والتسوس.

أمراض اللثة، التي تعرض أسنانك ولثتك للبكتيريا وتزيد من خطر تسوس الأسنان.

تاريخ من تسوس الأسنان، والذي يعني عادة أنك ستستفيد من الفلورايد الإضافي.

التيجان والجسور والأقواس أو أطقم الأسنان الجزئية القابلة للإزالة، والتي قد تزيد من خطر تسوس الأسنان، وخاصة حول الأقواس التقويمية أو حيث يلتقي التاج بأسنانك.

ماذا يحدث أثناء علاج الفلورايد؟

يمكن لطبيب الأسنان أو أخصائي صحة الأسنان أن يقدم لك علاجا بالفلورايد أثناء فحص الأسنان الروتيني أو التنظيف. وسيضعان الجل أو رغوة أو طلاء الفلورايد على أسنانك. عادة، يستغرق علاج الفلورايد أقل من 5 دقائق.

ما فوائد الفلورايد؟

يقوي الفلورايد الأسنان ويقلل من خطر التسوس بنسبة 25% تقريبا.

يعمل الفلورايد تحديدا على:

إعادة تمعدن مينا الأسنان

علاج تسوس الأسنان المبكر

يبطئ عملية إزالة المعادن

يمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس

هل الفلورايد سام؟

عند استخدامه بشكل صحيح، يكون الفلورايد آمنا وفعالا. ولكنه قد يكون خطيرا بجرعات عالية. (يختلف مستوى الجرعة "السامة" حسب وزن الشخص).

إذا كنت أحد الوالدين، فمن المهم الإشراف على استخدام طفلك للفلورايد.

وإليك بعض النصائح المفيدة:

تجنب معجون الأسنان المنكه. (الأطفال أكثر عرضة لابتلاع معجون أسنان بنكهة).

استخدم كمية بحجم حبة البازلاء فقط من معجون الأسنان المفلور على فرشاة أسنان طفلك.

توخ الحذر عند استخدام معجون الأسنان المفلور للأطفال دون سن 6 سنوات. (الأطفال دون سن 6 سنوات أكثر عرضة لابتلاع معجون الأسنان بدلا من بصقه).

من الصعب جدا الوصول إلى مستويات خطيرة من الفلورايد بسبب انخفاض مستويات الفلورايد في المنتجات التي تصرف دون وصفة طبية. ولكن إذا كانت لديك مخاوف، فتحدث إلى طبيب الأسنان أو طبيب الأطفال أو مقدم الرعاية الصحية الأولية.

هل هناك مخاطر أو آثار جانبية للفلورايد؟

الأثر الجانبي الأكثر شيوعا للفلورايد هو التسمم بالفلورايد (تغير لون الأسنان الناتج عن الفلورايد). وتظهر لدى الأشخاص المصابين بالتسمم بالفلورايد بقع على أسنانهم يمكن أن تتراوح من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن. وتحدث هذه البقع عادة أثناء نمو الأسنان، وعادة ما تحدث عند الأطفال دون سن 6 سنوات.

وغالبا ما ينتج التسمم بالفلورايد عن استهلاك الفلورايد الطبيعي، مثل الموجود في مياه الآبار. وإذا كان لديك ماء بئر، فإن فحص عينة منه يمكن أن يساعد في تحديد كمية الفلورايد الموجودة في الماء.

لا يمكنك إزالة التسمم بالفلورايد بالفرشاة، ولكن قد يتمكن طبيب الأسنان من استخدام طرق تبييض خاصة لمعالجة المشكلة. وإذا لم يجد التبييض الاحترافي نفعا، يمكنك اختيار ربط الأسنان أو قشور البورسلين.

ما الكمية المناسبة من الفلورايد وما تأثيرها؟

المستوى الأمثل للفلورايد هو 0.7 جزء في المليون. وهذه هي الكمية الموجودة في إمدادات المياه العامة في المجتمعات التي تستخدم مياها مفلورة.

وعند تناول الفلورايد تمتصه أمعاؤك، وتخزن عظامك وأسنانك الباقي. أما الفلورايد غير الممتص فيخرج من جسمك عند التبول.