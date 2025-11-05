‫ما العشى الليلي؟

أورد موقع "نيت دكتور دوت دي" الألماني ‫أن العشى الليلي يعني صعوبة الرؤية ليلا وعند الغسق، في حين تبقى ‫الرؤية سليمة نهارا.

‫وأوضح الموقع المعني بالصحة أن أعراض العشى الليلي تتمثل في صعوبة ‫رؤية الألوان وجفاف العين، مشيرا إلى أن العشى الليلي قد يكون خلقيا ‫أو مكتسبا، فهو غالبا ما يرجع إلى نقص حاد في فيتامين "إيه" (A) أو نقص حاد ‫في الزنك، الذي يؤثر على أيض فيتامين "إيه".

‫أمراض العيون

كما قد يكون العشى الليلي أحد أعراض أمراض العيون الأخرى مثل:

التهاب الشبكية الصباغي: مجموعة من أمراض الشبكية الوراثية، التي ‫تنطوي على تلف الشبكية.

‫اعتلال الشبكية السكري: يمكن أن يلحق داء السكري الضرر بالأوعية ‫الدموية في شبكية العين، مما يضعف الرؤية.

‫التهاب المشيمية والشبكية: يسبب هذا المرض العيني في البداية التهاب ‫المشيمية، ثم التهاب الشبكية.

الغلوكوما (المياه الزرقاء).

‫الورم الميلانيني المشيمي الخبيث: ورم سرطاني ينشأ في العين.

‫العلاج

‫وأوضح موقع "نيت دكتور دوت دي" أن علاج العشى الليلي يعتمد على سببه، مشيرا إلى ‫أنه لا يوجد حاليا علاج شاف للأشكال الخلقية من العشى الليلي. ومع ‫ذلك، يأمل الأطباء أن يمكّنهم العلاج الجيني أو زراعة الخلايا الجذعية ‫من علاج المرض الوراثي.

‫كما تجرى دراسات بحثية حول التهاب الشبكية الصباغي لاستكشاف خيارات ‫علاجية مثل العلاج الجيني أو زراعة الشبكية.

‫وفي حالات العشى الليلي الناتج عن نقص فيتامين "إيه"، يمكن لتناول مكملات ‫فيتامين "إيه" أن يحسن الأعراض. وينطبق الأمر ذاته على نقص الزنك.

‫وتتطلب الأمراض الأخرى -التي يصبح العشى الليلي عرضا من أعراضها- ‫علاجا مناسبا.