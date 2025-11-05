ما العشى الليلي؟
أورد موقع "نيت دكتور دوت دي" الألماني أن العشى الليلي يعني صعوبة الرؤية ليلا وعند الغسق، في حين تبقى الرؤية سليمة نهارا.
وأوضح الموقع المعني بالصحة أن أعراض العشى الليلي تتمثل في صعوبة رؤية الألوان وجفاف العين، مشيرا إلى أن العشى الليلي قد يكون خلقيا أو مكتسبا، فهو غالبا ما يرجع إلى نقص حاد في فيتامين "إيه" (A) أو نقص حاد في الزنك، الذي يؤثر على أيض فيتامين "إيه".
أمراض العيون
كما قد يكون العشى الليلي أحد أعراض أمراض العيون الأخرى مثل:
- التهاب الشبكية الصباغي: مجموعة من أمراض الشبكية الوراثية، التي تنطوي على تلف الشبكية.
- اعتلال الشبكية السكري: يمكن أن يلحق داء السكري الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين، مما يضعف الرؤية.
- التهاب المشيمية والشبكية: يسبب هذا المرض العيني في البداية التهاب المشيمية، ثم التهاب الشبكية.
- الغلوكوما (المياه الزرقاء).
- الورم الميلانيني المشيمي الخبيث: ورم سرطاني ينشأ في العين.
العلاج
وأوضح موقع "نيت دكتور دوت دي" أن علاج العشى الليلي يعتمد على سببه، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا علاج شاف للأشكال الخلقية من العشى الليلي. ومع ذلك، يأمل الأطباء أن يمكّنهم العلاج الجيني أو زراعة الخلايا الجذعية من علاج المرض الوراثي.
كما تجرى دراسات بحثية حول التهاب الشبكية الصباغي لاستكشاف خيارات علاجية مثل العلاج الجيني أو زراعة الشبكية.
وفي حالات العشى الليلي الناتج عن نقص فيتامين "إيه"، يمكن لتناول مكملات فيتامين "إيه" أن يحسن الأعراض. وينطبق الأمر ذاته على نقص الزنك.
وتتطلب الأمراض الأخرى -التي يصبح العشى الليلي عرضا من أعراضها- علاجا مناسبا.