‫ما هو العَشَى الليلي؟

أورد موقع “نيت دكتور.دي” الألماني ‫أن العشى الليلي يعني صعوبة الرؤية ليلا وعند الغسق، بينما تبقى ‫الرؤية سليمة نهارا.

‫وأوضح الموقع المعني بالصحة أن أعراض العشى الليلي تتمثل في صعوبة ‫رؤية الألوان وجفاف العين، مشيرا إلى أن العشى الليلي قد يكون خلقيا

‫أو مكتسبا؛ حيث إنه غالبا ما يرجع إلى نقص حاد في فيتامين A أو نقص حاد ‫في الزنك، والذي يؤثر على أيض فيتامين A.

‫أمراض العيون

كما قد يكون العشى الليلي أحد أعراض أمراض العيون الأخرى مثل:

‫- التهاب الشبكية الصباغي: مجموعة من أمراض الشبكية الوراثية، التي ‫تنطوي على تلف الشبكية.

‫- اعتلال الشبكية السكري: يمكن أن يلحق داء السكري الضرر بالأوعية ‫الدموية في شبكية العين، مما يضعف الرؤية.

‫- التهاب المشيمية والشبكية: يسبب هذا المرض العيني في البداية التهاب ‫المشيمية، ثم التهاب الشبكية.

– الجلوكوما (المياه الزرقاء)

‫- الورم الميلانيني المشيمي الخبيث: ورم سرطاني ينشأ في العين

‫العلاج

‫وأوضح “نت دكتور.دي” أن علاج العشى الليلي يعتمد على سببه، مشيرا إلى ‫أنه لا يوجد حاليا علاج شاف للأشكال الخلقية من العشى الليلي. ومع ‫ذلك، يأمل الأطباء أن يمكنهم العلاج الجيني أو زراعة الخلايا الجذعية ‫من علاج المرض الوراثي.

‫كما تجرى دراسات بحثية حول التهاب الشبكية الصباغي لاستكشاف خيارات ‫علاجية مثل العلاج الجيني أو زراعة الشبكية.

‫وفي حالات العشى الليلي الناتج عن نقص فيتامين A، يمكن لتناول مكملات ‫فيتامين A أن يحسن الأعراض. وينطبق الأمر ذاته على نفص الزنك.

‫وتتطلب الأمراض الأخرى، التي تسبب العشى الليلي كعرض من أعراضها، ‫علاجا مناسبا.