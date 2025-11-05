ما هو العَشَى الليلي؟
أورد موقع “نيت دكتور.دي” الألماني أن العشى الليلي يعني صعوبة الرؤية ليلا وعند الغسق، بينما تبقى الرؤية سليمة نهارا.
وأوضح الموقع المعني بالصحة أن أعراض العشى الليلي تتمثل في صعوبة رؤية الألوان وجفاف العين، مشيرا إلى أن العشى الليلي قد يكون خلقيا
أو مكتسبا؛ حيث إنه غالبا ما يرجع إلى نقص حاد في فيتامين A أو نقص حاد في الزنك، والذي يؤثر على أيض فيتامين A.
أمراض العيون
كما قد يكون العشى الليلي أحد أعراض أمراض العيون الأخرى مثل:
- التهاب الشبكية الصباغي: مجموعة من أمراض الشبكية الوراثية، التي تنطوي على تلف الشبكية.
- اعتلال الشبكية السكري: يمكن أن يلحق داء السكري الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين، مما يضعف الرؤية.
- التهاب المشيمية والشبكية: يسبب هذا المرض العيني في البداية التهاب المشيمية، ثم التهاب الشبكية.
– الجلوكوما (المياه الزرقاء)
- الورم الميلانيني المشيمي الخبيث: ورم سرطاني ينشأ في العين
العلاج
وأوضح “نت دكتور.دي” أن علاج العشى الليلي يعتمد على سببه، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا علاج شاف للأشكال الخلقية من العشى الليلي. ومع ذلك، يأمل الأطباء أن يمكنهم العلاج الجيني أو زراعة الخلايا الجذعية من علاج المرض الوراثي.
كما تجرى دراسات بحثية حول التهاب الشبكية الصباغي لاستكشاف خيارات علاجية مثل العلاج الجيني أو زراعة الشبكية.
وفي حالات العشى الليلي الناتج عن نقص فيتامين A، يمكن لتناول مكملات فيتامين A أن يحسن الأعراض. وينطبق الأمر ذاته على نفص الزنك.
وتتطلب الأمراض الأخرى، التي تسبب العشى الليلي كعرض من أعراضها، علاجا مناسبا.