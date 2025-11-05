ما ‫أهمية المغنيسيوم لصحتك؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫المغنيسيوم يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يشارك في مئات العمليات ‫الحيوية في الجسم المتعلقة بالعضلات والأعصاب والعظام والقلب.

‫وفيما يلي نظرة سريعة على أهم وظائف المغنيسيوم في الجسم:

1- العضلات

‫يساعد المغنيسيوم على بدء الحركة وتوفير الطاقة اللازمة للانقباضات؛ ‫فهو، إلى جانب الكالسيوم، يضمن انقباض العضلات واسترخائها. وتشير

‫الدراسات إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يؤثر على الأداء الرياضي ويقلل من ‫ألم العضلات.

2- توفير الطاقة

يعتبر المغنيسيوم ضروريا لتوفير الطاقة اللازمة للجسم. كما أنه ضروري ‫لتكوين البروتينات والحمض النوويDNA ، اللذين يتطلبهما الأيض أيضا ‫لعمليات الطاقة.

3- نقل النبضات العصبية

‫يساهم المغنيسيوم في نقل النبضات العصبية في جميع أنحاء الجسم، مما ‫يعزز استقرار الجهاز العصبي.

4- تنظيم ضربات القلب

يلعب المغنيسيوم أيضا دورا مهما في الانقباض والانبساط المتناوب لعضلة ‫القلب. ومن خلال التوصيل العصبي يساعد المغنيسيوم على تنظيم ضربات القلب ‫والحفاظ على تزامنها.

5- الحد من تصلب الشرايين

‫وجدت دراسة واسعة النطاق حول القلب أن الأشخاص، الذين يتناولون أعلى ‫مستويات المغنيسيوم، أظهروا تكلسا أقل بكثير في الشرايين التاجية

‫مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة جدا من المغنيسيوم.

6- تنظيم ضغط الدم

‫يدعم المغنيسيوم الجهاز القلبي الوعائي؛ حيث إنه يمكن أن يساعد في خفض ‫ضغط الدم المرتفع وتعزيز فعالية أدوية خفض ضغط الدم.

7- تخفيف الصداع والصداع النصفي

‫في دراسة واسعة النطاق، عانى الأشخاص، الذين يتناولون كميات أكبر من ‫المغنيسيوم والكلسيوم، من صداع أو صداع نصفي أقل. وقد يرجع هذا إلى أن ‫المغنيسيوم يؤثر على كل من التوصيل العصبي واسترخاء العضلات.

8- الوقاية من داء السكري

‫يعد المغنيسيوم مفيدا أيضا لأيض الجلوكوز؛ حيث تشير دراسة قيمت العديد ‫من الدراسات حول هذا الموضوع إلى أن تناول كميات كافية منه يمكن أن يقلل ‫من خطر الإصابة بداء السكري، ويثبت أيض الجلوكوز، ويقلل من المضاعفات ‫طويلة الأمد.

9- تقليل الالتهاب

‫يعزز الالتهاب المزمن منخفض الدرجة الإصابة بأمراض مثل داء السكري ‫وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. يحدث ‫الالتهاب بشكل أكثر تكرارا في حالات نقص المغنيسيوم، ويمكن أن يقلل ‫تناول كميات كافية من المغنيسيوم من خطر الالتهاب.

10- تقوية العظام

‫إلى جانب الكالسيوم، يعد المغنيسيوم أيضا مكونا مهما لصحة العظام؛ حيث ‫يتم تخزين أكثر من نصف المغنيسيوم في الجسم في العظام، مما يساعد على ‫الوقاية من الكسور المرتبطة بهشاشة العظام.

‫الكمية اليومية

‫توصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول 300 ملج من المغنيسيوم يوميا ‫للنساء و350 ملج للرجال، مشيرة إلى أن مصادره الغذائية تتمثل في الحبوب ‫الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والخضراوات الورقية.

‫كما تعد المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم مصدرا عمليا وخاليا من ‫السعرات الحرارية؛ فهي تحتوي على 100 ملج من المغنيسيوم لكل لتر على

‫الأقل، مما يوفر حوالي ثلث الاحتياجات اليومية.

‫وفي حالة النقص الشديد في الجسم، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات ‫الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.