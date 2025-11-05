‫ماذا تعرف عن الذبحة الصدرية؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫الذبحة الصدرية هي العرض الرئيسي لمرض الشريان التاجي.

‫وأوضحت المؤسسة أنه في هذه الحالة تضيق الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى ‫عدم حصول القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، ويتجلى هذا ‫النقص في الأكسجين في عضلة القلب على شكل ألم وضيق في الصدر.

‫وأضافت المؤسسة أن الألم يمكن أن ينتشر إلى الكتف اليسرى والذراعين. كما ‫يمكن الشعور بألم أيضا في الرقبة والظهر وأعلى البطن، وحتى في الأسنان.

‫وعادة ما تظهر أعراض الذبحة الصدرية عندما يكون الجسم تحت ضغط وإجهاد، ‫على سبيل المثال في أثناء ممارسة الرياضة أو صعود الدرج أو القيام بمجهود ‫بدني.

‫ومع ذلك، في الحالات الشديدة من الذبحة الصدرية قد يحدث ألم الصدر أيضا ‫في أثناء الراحة أو مع أدنى جهد. ويطلق الأطباء على هذه الحالة اسم الذبحة ‫الصدرية غير المستقرة. ولأنها قد تكون علامة تحذيرية لنوبة قلبية وشيكة، ‫فمن الضروري طلب الرعاية الطبية على الفور.

‫أدوية "النيتروغليسرين"

‫وينبغي لأي شخص يعاني من نوبة ذبحة صدرية أن يأخذ قسطا من الراحة. كما ‫يمكن اللجوء إلى الأدوية، التي تحمل الاسم عقاقير "النيتروغليسرين"، التي توسع الأوعية الدموية في غضون دقيقة إلى 3 دقائق.

‫تنصح مؤسسة القلب الألمانية أي شخص وصفت له مثل هذه الأدوية بحملها معه ‫دائما، مع مراعاة ما يلي عند استخدامها:

رش بخاخات النيتروغليسرين تحت اللسان. ويمكن تكرار ذلك من مرة إلى 3 مرات، مع فاصل زمني قدره 30 ثانية بين كل رشة.

‫كبسولات النيتروغليسرين مصممة للمضغ، ويجب إبقاء محتويات الكبسولة في ‫الفم لأطول فترة ممكنة.

‫قد تكون لهذه الأدوية آثار جانبية تشمل الصداع والدوار والغثيان ‫والقيء واحمرار الوجه.

وإذا استمر الضغط في الصدر بعد تناول الدواء، فيجب حينئذ استدعاء ‫الإسعاف. وينطبق ذلك أيضا إذا كان الشعور بضيق الصدر أقوى بكثير من ‫المعتاد، إذ يشير ذلك إلى أن نوبة قلبية وشيكة.