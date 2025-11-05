تراجع مبيعات لقاح كورونا في الولايات المتحدة

بدأ موسم لقاح كوفيد-19 في الخريف ببطء بالنسبة لشركة فايزر، حيث تراجعت مبيعات جرعات لقاحها "كوميرناتي" في الولايات المتحدة بنسبة 25% بعدما قام المنظمون الاتحاديون بتضييق نطاق التوصيات بشأن من يجب أن يحصل عليها.

كما جاءت الموافقة على اللقاحات المحدثة بعد عدة أسابيع من الموعد المعتاد، وقالت شركة فايزر اليوم الثلاثاء إن هذا أضر بالمبيعات أيضا.

ويحصل العديد من الأمريكيين على اللقاحات في الخريف، للحصول على الحماية من تفشي أي مرض في الشتاء التالي. ويقول الخبراء إن الاهتمام

يتراجع بلقاحات كوفيد-19 ، وقد يزداد هذا التراجع هذا الخريف بسبب المشاعر المناهضة للقاحات والارتباك حول ما إذا كانت الجرعات ضرورية.

وقد توقفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي عن التوصية بلقاحات كوفيد19- لأي شخص، وبدلا من ذلك تركت الاختيار للمرضى. وقالت إنها تتبنى التوصيات التي قدمها المستشارون الذين اختارهم وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور.