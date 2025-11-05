النساء أكثر عُرضة للإصابة بالفُصال العظمي
قالت عيادة المفاصل في جوندلفينجن بألمانيا إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالفصال العظمي، والذي يندرج ضمن أكثر أمراض العظام انتشارا لدى كبار السن.
وأوضحت العيادة أن الفصال العظمي المعروف أيضا باسم الداء المفصلي التنكسي عبارة عن تلف غير قابل للإصلاح يصيب الأنسجة الغضروفية
المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة وتعمل كوسادة لحماية العظام، مشيرة إلى أن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام.
ويبلغ متوسط أعمار المرضى 68 عاما. وبينما يصاب رجل واحد فقط من كل ثلاثة رجال، اصاب امرأة من كل امرأتين في هذه الفئة العمرية.
وأضافت العيادة أن السبب الدقيق لذلك غير مفهوم تماما حتى الآن، غير أنه من المرجح أن يلعب نقص هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث دورا مهما في ذلك؛ فعندما ينخفض إنتاج هذا الهرمون المضاد للالتهابات، يقل تزويد الأنسجة الضامة والغضاريف بالسائل الزليلي، ويقل تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل.
كما أن هشاشة العظام، التي تصيب العديد من النساء بعد انقطاع الطمث، يمكن أن تسهم أيضا في مشاكل المفاصل؛ حيث غالبا ما تتخذ المصابات وضعية حماية، مما يؤدي إلى مشاكل في وضعية الجسم تسبب ضغطا على المفاصل وقد تسبب تلفها.
الركبتان والأصابع أكثر عرضة
وبينما يصيب الفصال العظمي الوركين بنسبة متقاربة لدى الرجال والنساء، فإن مفاصل الركبة والأصابع أكثر تأثرا بشكل ملحوظ لدى النساء؛ حيث إن عدد النساء المصابات به أكثر بمرتين من عدد الرجال.
وتشمل الأسباب المحتملة اختلالات في محاذاة العظام، مثل التواء الركبة، وهو أكثر شيوعا لدى النساء، وضعف النسيج الضام وانخفاض مرونة الغضاريف. كما يمكن أن تلعب العوامل الوراثية دورا في ذلك.
العلاج
وأشارت عيادة المفاصل الألمانية إلى أن الفصال العظمي غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن إبطاء تطوره وتقليل أعراضه بشكل ملحوظ.
وفي المراحل المبكرة من التلف، غالبا ما يمكن التخلص من احتكاك الغضروف الميكانيكي أو ارتطامه من خلال تنظير المفصل طفيف التوغل (تنظير المفصل).
ولتصحيح أنماط الحركة وتخفيف الضغط على المفاصل، غالبا ما تفيد الإجراءات التالية، إذا طبقت مبكرا بما يكفي:
– العلاج الطبيعي
– تدريب العضلات المستهدف
- المساعدات التقويمية (أجهزة تقويم العظام)
وفي حالات التآكل والتلف المتقدم، غالبا ما تكون المفاصل الاصطناعية، أي الأطراف الاصطناعية أو الجزئية، هي الخيار الوحيد المتاح.
تدابير للوقاية
وتساعد التدابير البسيطة التالية في الوقاية من تآكل المفاصل:
– التمارين الرياضية هي أفضل حماية للمفاصل، وخاصة الرياضات المعتدلة، التي تفيد المفاصل مثل ركوب الدراجات الهوائية
– العلاجات الحرارية باستخدام الحمامات القلوية أو الضمادات ترخي الأنسجة وتعزز الاسترخاء