‫النساء أكثر عُرضة للإصابة بالفُصال العظمي

قالت عيادة المفاصل في ‫جوندلفينجن بألمانيا إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالفصال العظمي، ‫والذي يندرج ضمن أكثر أمراض العظام انتشارا لدى كبار السن.

وأوضحت العيادة أن الفصال العظمي المعروف أيضا باسم الداء المفصلي ‫التنكسي عبارة عن تلف غير قابل للإصلاح يصيب الأنسجة الغضروفية

‫المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة ‫وتعمل كوسادة لحماية العظام، مشيرة إلى أن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب ‫المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب ‫جوف المفصل وتتسبب في الآلام.

‫ويبلغ متوسط أعمار المرضى 68 عاما. وبينما يصاب رجل واحد فقط من كل ‫ثلاثة رجال، اصاب امرأة من كل امرأتين في هذه الفئة العمرية.

‫وأضافت العيادة أن السبب الدقيق لذلك غير مفهوم تماما حتى الآن، غير أنه ‫من المرجح أن يلعب نقص هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث دورا مهما في ‫ذلك؛ فعندما ينخفض إنتاج هذا الهرمون المضاد للالتهابات، يقل تزويد ‫الأنسجة الضامة والغضاريف بالسائل الزليلي، ويقل تدفق الدم إلى العضلات ‫والمفاصل.

‫كما أن هشاشة العظام، التي تصيب العديد من النساء بعد انقطاع الطمث، ‫يمكن أن تسهم أيضا في مشاكل المفاصل؛ حيث غالبا ما تتخذ المصابات وضعية ‫حماية، مما يؤدي إلى مشاكل في وضعية الجسم تسبب ضغطا على المفاصل وقد ‫تسبب تلفها.

‫الركبتان والأصابع أكثر عرضة

وبينما يصيب الفصال العظمي الوركين بنسبة متقاربة لدى الرجال والنساء، ‫فإن مفاصل الركبة والأصابع أكثر تأثرا بشكل ملحوظ لدى النساء؛ حيث إن ‫عدد النساء المصابات به أكثر بمرتين من عدد الرجال.

‫وتشمل الأسباب المحتملة اختلالات في محاذاة العظام، مثل التواء الركبة، ‫وهو أكثر شيوعا لدى النساء، وضعف النسيج الضام وانخفاض مرونة الغضاريف. ‫كما يمكن أن تلعب العوامل الوراثية دورا في ذلك.

‫العلاج

‫وأشارت عيادة المفاصل الألمانية إلى أن الفصال العظمي غير قابل للشفاء، ‫إلا أنه يمكن إبطاء تطوره وتقليل أعراضه بشكل ملحوظ.

وفي المراحل المبكرة من التلف، غالبا ما يمكن التخلص من احتكاك الغضروف ‫الميكانيكي أو ارتطامه من خلال تنظير المفصل طفيف التوغل (تنظير ‫المفصل).

‫ولتصحيح أنماط الحركة وتخفيف الضغط على المفاصل، غالبا ما تفيد ‫الإجراءات التالية، إذا طبقت مبكرا بما يكفي:

– العلاج الطبيعي

– تدريب العضلات المستهدف

‫- المساعدات التقويمية (أجهزة تقويم العظام)

وفي حالات التآكل والتلف المتقدم، غالبا ما تكون المفاصل الاصطناعية، ‫أي الأطراف الاصطناعية أو الجزئية، هي الخيار الوحيد المتاح.

‫تدابير للوقاية

‫وتساعد التدابير البسيطة التالية في الوقاية من تآكل المفاصل:

– التمارين الرياضية هي أفضل حماية للمفاصل، وخاصة الرياضات المعتدلة، ‫التي تفيد المفاصل مثل ركوب الدراجات الهوائية

– العلاجات الحرارية باستخدام الحمامات القلوية أو الضمادات ترخي ‫الأنسجة وتعزز الاسترخاء