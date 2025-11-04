السير لفترة 15 دقيقة متصلة يوميا أفضل من السير عدة مرات

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو التريض لفترة متصلة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة يوميا أفضل من السير عدة مرات في اليوم لمدة 5 دقائق في المرة الواحدة، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو الأقل نشاطا، حتى في حالة قطع العدد نفسه من الخطوات يوميا.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "حوليات الطب الباطني" Annals of Internal Medicine، قام فريق بحثي من الجامعة الأوروبية في سيدني بأستراليا وجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام بالولايات المتحدة بمتابعة الحالة الصحية لنحو 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا يحرصون على السير لمدة 8 آلاف خطوة في اليوم.

وعلى مدار قرابة 10 سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يسيرون عدة مرات لفترات زمنية تقل عن 5 دقائق في المرة الواحدة تبلغ 4.4% مقابل 0.8% لمن يسيرون العدد نفسه من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة. وبلغت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يسيرون أقل من 5 دقائق في المرة الواحدة مقابل 3.4% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميا.

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين السير لفترات أطول وبين تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة كانت أوضح لمن يعيشون حياة خاملة أو يقطعون أقل من 5 آلاف خطوة يوميا.

وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، قال باحثون مشاركون في الدراسة إن السير لفترات أطول ربما يكون مجديا بشكل أكبر لو بدأ الشخص بقطع عدد أقل من الخطوات.