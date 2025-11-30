هكذا تواجه جفاف العين
يعد جفاف العين من المتاعب الصحية الشائعة لدى موظفي العمل المكتبي. فكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت هيئة التأمين الألمانية ضد الحوادث الاجتماعية إنه يمكن لموظفي العمل المكتبي تجنب الإصابة بجفاف العين من خلال أخذ فترة راحة لمدة 5 دقائق كل ساعة.
تمارين مفيدة للعين
كما يمكن تجنب جفاف العين من خلال ممارسة التمارين البسيطة التالية المفيدة للأعصاب البصرية:
- انظر بشكل متكرر وبوعي إلى مسافة لا تقل عن 40 مترا.
- أغمض عينيك، تتبع شكل الرقم 8 ببطء.
– ضع راحتي يديك بشكل مرتخ على عينيك، ومع إغلاق عينيك قليلا انتبه للمسافة بين عينيك وكفيك.
وفي حالة الإصابة بجفاف العين، يمكن استخدم قطرات مرطبة للعين؛ حيث تعمل "الدموع الاصطناعية" على تعويض السائل الدمعي المفقود، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من المواد الحافظة؛ نظرا إلى أن هذه المواد قد تسبب جفاف العين.