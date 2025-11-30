هكذا تواجه جفاف العين

يعد جفاف العين من المتاعب الصحية ‫الشائعة لدى موظفي العمل المكتبي. فكيف يمكن مواجهته؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت هيئة التأمين الألمانية ضد الحوادث ‫الاجتماعية إنه يمكن لموظفي العمل المكتبي تجنب الإصابة بجفاف العين من ‫خلال أخذ فترة راحة لمدة 5 دقائق كل ساعة.

‫تمارين مفيدة للعين

‫كما يمكن تجنب جفاف العين من خلال ممارسة التمارين البسيطة التالية ‫المفيدة للأعصاب البصرية:

‫- انظر بشكل متكرر وبوعي إلى مسافة لا تقل عن 40 مترا.

‫- أغمض عينيك، تتبع شكل الرقم 8 ببطء.

– ضع راحتي يديك بشكل مرتخ على عينيك، ومع إغلاق عينيك قليلا انتبه ‫للمسافة بين عينيك وكفيك.

‫وفي حالة الإصابة بجفاف العين، يمكن استخدم قطرات مرطبة للعين؛ حيث ‫تعمل "الدموع الاصطناعية" على تعويض السائل الدمعي المفقود، مع مراعاة ‫استخدام المنتجات الخالية من المواد الحافظة؛ نظرا إلى أن هذه المواد قد ‫تسبب جفاف العين.