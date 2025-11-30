منظمة الصحة: التطعيم خفّض إصابات الحصبة عالميا 71% خلال 24 عاما

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر الجمعة إن حالات الإصابة بالحصبة على مستوى العالم انخفضت 71% إلى 11 مليون حالة بين عام 2000 و2024، مدفوعة بتحسن التغطية بالتطعيم.

ووفقا للتقرير، فقد منع التطعيم ما يقرب من 59 مليون حالة وفاة على مستوى العالم خلال هذه الفترة.

وانخفضت الوفيات بشكل أكبر وبواقع 88%، لتصل إلى 95 ألف حالة وفاة في عام 2024، وهو من بين أدنى المعدلات السنوية منذ عام 2000.

لكن التقرير ذكر أن حالات الإصابة المقدرة في عام 2024 ارتفعت 8%، بينما انخفضت الوفيات 11% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مما يعكس تحولا في عبء المرض من البلدان المنخفضة الدخل إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تنخفض فيها نسب الوفيات.