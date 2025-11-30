صحة

مظهر الندبة يُزعجك؟ إليك الحل

الندبة قد تمثل مشكلة صحية (غيتي)
غالبا ما تمثل الندبات عبئا نفسيا ‫كبيرا، لا سيما إذا كانت كبيرة الحجم أو في مكان بارز كالوجه أو اليد. ‫فكيف يمكن التعامل مع هذه الندبات؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح أخصائي العلاج الطبيعي الألماني نيلس ‫برينجلاند أنه إذا كانت الندبة تمثل مشكلة تجميلية بحتة، فيمكن اللجوء ‫إلى الحلول التجميلية البسيطة مثل تعديل لون البشرة باستخدام المكياج ‫المموه أو الوشم.

‫وأضاف برينجلاند أن الندبة قد تمثل مشكلة صحية أيضا؛ حيث إنها قد تكون ‫مصحوبة باضطرابات وظيفية، والتي تحدث على سبيل المثال إذا كانت الندبة ‫مشدودة وتقيد الحركة.

‫وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى التصحيح الجراحي؛ حيث يمكن تصحيح ‫الندبات على سبيل المثال عن طريق استئصالها وإغلاقها بخيط جراحي أدق.

‫ويمكن أيضا اللجوء إلى العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، والذي ‫يعمد إلى تعليم المصاب استراتيجيات للتأقلم من أجل تقبل الندبة والتعايش ‫معها.

المصدر: الألمانية

