مظهر الندبة يُزعجك؟ إليك الحل
غالبا ما تمثل الندبات عبئا نفسيا كبيرا، لا سيما إذا كانت كبيرة الحجم أو في مكان بارز كالوجه أو اليد. فكيف يمكن التعامل مع هذه الندبات؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح أخصائي العلاج الطبيعي الألماني نيلس برينجلاند أنه إذا كانت الندبة تمثل مشكلة تجميلية بحتة، فيمكن اللجوء إلى الحلول التجميلية البسيطة مثل تعديل لون البشرة باستخدام المكياج المموه أو الوشم.
وأضاف برينجلاند أن الندبة قد تمثل مشكلة صحية أيضا؛ حيث إنها قد تكون مصحوبة باضطرابات وظيفية، والتي تحدث على سبيل المثال إذا كانت الندبة مشدودة وتقيد الحركة.
وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى التصحيح الجراحي؛ حيث يمكن تصحيح الندبات على سبيل المثال عن طريق استئصالها وإغلاقها بخيط جراحي أدق.
ويمكن أيضا اللجوء إلى العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، والذي يعمد إلى تعليم المصاب استراتيجيات للتأقلم من أجل تقبل الندبة والتعايش معها.