‫نصائح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن مرض ‫الشريان التاجي يعد أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية وقصور القلب ‫والموت القلبي المفاجئ؛ حيث إن 75-85% من الأشخاص الذين ماتوا ‫فجأة، كانوا مصابين بمرض الشريان التاجي، كما أن حوالي ربع الشباب، ‫الذين ماتوا بسبب الموت القلبي المفاجئ، كانوا مصابين به أيضا.

‫وأوضحت المؤسسة أن عند الإصابة بمرض الشريان التاجي يضعف تدفق الدم إلى ‫عضلة القلب، ولا يلاحظ مرض الشريان التاجي إلا عندما تكون الأوعية ‫الدموية قد تضيقت بشكل ملحوظ، ثم تظهر أعراض مثل ضيق التنفس وضيق الصدر

‫في البداية فقط أثناء بذل المجهود، ثم تتزايد لاحقا حتى أثناء الأنشطة ‫الخفيفة وفي أوقات الراحة.

‫وأكدت المؤسسة الألمانية أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية ‫وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى بشكل كبير باتباع النصائح الذهبية ‫التالية:

1- قياس ضغط الدم وعلاج ارتفاعه عند الحاجة

‫يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الأكثر شيوعا لأمراض القلب مثل مرض ‫الشريان التاجي وقصور القلب والرجفان الأذيني. وغالبا ما لا يكتشف؛ ‫لأنه لا يسبب أي أعراض في البداية.

2- فحص مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) وعلاج المستويات المرتفعة ‫عند الحاجة: يعزز ارتفاع الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) المعروف بالكوليسترول ‫الضار تصلب الشرايين، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات ‫الدماغية.

3- قياس سكر الدم وعلاج داء السكري عند الضرورة: توفر قيمة سكر الدم طويل الأمد “HbA1c” معلومات عن مستويات سكر الدم ‫خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، ويمكن أن تشير إلى الإصابة بداء ‫السكري أو ما قبله، أي ما قبل السكري. كما يزيد ارتفاع مستوى HbA1c من ‫خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- الامتناع عن التدخين: ‫يضر التدخين بالقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك التدخين السلبي. ويعد ‫الإقلاع عن التدخين الطريقة الأكثر فعالية لاتباع نمط حياة صحي. ولا ‫يجوز استبدال السجائر التقليدية بالسجائر الإلكترونية؛ لأنها أيضا ضارة

‫بالصحة. وتتوفر برامج وأدوية متنوعة لدعم الإقلاع عن التدخين.

إعلان

5- تجنب زيادة الوزن: ‫تعد زيادة الوزن والسمنة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية ‫الدموية. وينطبق هذا بشكل خاص على رواسب الدهون حول الأعضاء الداخلية ‫وعلى سطح القلب؛ فهي تعزز الالتهاب، مما يتسبب في الإصابة بمرض السكري ‫وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

6- ممارسة الرياضة: ‫يساعد النشاط البدني على خفض نسبة الدهون في الدم ومستوى السكر في الدم ‫وضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويقوي القلب ويعزز ‫فقدان الوزن ويساعد على مكافحة التوتر.

ويفضل ممارسة ما لا يقل عن نصف ساعة إلى ساعة من رياضات قوة التحمل مثل ‫المشي السريع والجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، وذلك بمعدل خمس ‫مرات أسبوعيا على الأقل.

كما أن ممارسة تمارين تقوية العضلات والحركة والمرونة المعتدلة مهمة ‫أيضا.

7- نظام غذائي صحي: ‫يقلل النظام الغذائي الصحي من الالتهابات في الجسم ويحسن وظائف الأوعية ‫الدموية وحساسية الأنسولين ويخفض ضغط الدم ويقي من السمنة.

‫ويوصي أطباء القلب باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالخضراوات ‫والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت ‫والأسماك ومنتجات الألبان، مع الإقلال من تناول اللحوم، فضلا عن إضافة ‫الأعشاب والتوابل بدلا من الملح.

ويجب أيضا الإقلال من المشروبات السكرية قدر الإمكان.

8- قسط كاف من النوم: ‫يرتبط النوم بصحة القلب ارتباطا وثيقا. وإذا استيقظت متعبا وخاملا على ‫الرغم من حصولك على قسط كاف من النوم، فيجب فحص انقطاع النفس النومي.

‫فحوصات منتظمة

‫توصي مؤسسة القلب الألمانية بإجراء فحوصات صحية منتظمة من أجل تحديد قيم ‫الدم غير الطبيعية وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ‫مبكرا ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.