ما مخاطر مشروبات الطاقة على صحة المراهقين؟
حذر موقع "أبونيت.دي" من خطورة مشروبات الطاقة على صحة المراهقين الجسدية والنفسية على حد سواء.
ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن مشروبات الطاقة تحتوي عادة على كميات كبيرة من الكافيين والسكر ومنشطات أخرى مثل الجوارانا أو التورين، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه المشروبات أن ترفع ضغط الدم حتى لدى الأطفال الأصحاء وتسبب عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال، الذين يعانون من مشكلات في القلب.
كما يمكن أن يزيد ارتفاع نسبة السكر في مشروبات الطاقة من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان. علاوة على ذلك، لا يُعرف كثير عن الآثار السلبية طويلة الأمد لهذه المواد المضافة على صحة الأطفال.
آثار نفسية
إلى جانب الآثار الجسدية، يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة تأثير سلبي على الصحة النفسية أيضا؛ حيث يمكن أن تفاقم مشروبات الطاقة القلق والاكتئاب ونوبات الهلع وتسبب اضطرابات النوم وتزيد من خطر الإصابة بأعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.
كما أن الحرمان من النوم والاضطراب الداخلي لهما تأثير سلبي على التركيز والأداء الدراسي.
نصائح للوالدين
ولحماية المراهقين من المخاطر الصحية لمشروبات الطاقة، ينبغي للوالدين:
- وضع قواعد واضحة وأن يشرحوا لهم لماذا لا ينبغي تناول مشروبات الطاقة.
- تقديم بدائل صحية مثل الماء أو الشاي غير المحلى.
- أن يكونوا قدوة؛ حيث ينبغي للوالدين تجنب تناول مشروبات الطاقة.