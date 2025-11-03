ما ‫مخاطر مشروبات الطاقة على صحة المراهقين؟

حذر موقع "أبونيت.دي" من خطورة ‫مشروبات الطاقة على صحة المراهقين الجسدية والنفسية على حد سواء.

‫ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن مشروبات ‫الطاقة تحتوي عادة على كميات كبيرة من الكافيين والسكر ومنشطات أخرى ‫مثل الجوارانا أو التورين، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه المشروبات أن ترفع ‫ضغط الدم حتى لدى الأطفال الأصحاء وتسبب عدم انتظام ضربات القلب لدى ‫الأطفال، الذين يعانون من مشكلات في القلب.

كما يمكن أن يزيد ارتفاع نسبة السكر في مشروبات الطاقة من خطر الإصابة ‫بالسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان. علاوة على ذلك، لا يُعرف كثير عن ‫الآثار السلبية طويلة الأمد لهذه المواد المضافة على صحة الأطفال.

‫آثار نفسية

‫إلى جانب الآثار الجسدية، يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة تأثير سلبي على ‫الصحة النفسية أيضا؛ حيث يمكن أن تفاقم مشروبات الطاقة القلق والاكتئاب ‫ونوبات الهلع وتسبب اضطرابات النوم وتزيد من خطر الإصابة بأعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

‫كما أن الحرمان من النوم والاضطراب الداخلي لهما تأثير سلبي على التركيز ‫والأداء الدراسي.

‫نصائح للوالدين

‫ولحماية المراهقين من المخاطر الصحية لمشروبات الطاقة، ينبغي للوالدين:

‫- وضع قواعد واضحة وأن يشرحوا لهم لماذا لا ينبغي تناول مشروبات الطاقة.

‫- تقديم بدائل صحية مثل الماء أو الشاي غير المحلى.

‫- أن يكونوا قدوة؛ حيث ينبغي للوالدين تجنب تناول مشروبات الطاقة.