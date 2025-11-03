سدرة للطب يستضيف مؤتمر قطر للتقدم في التميز في طب الأطفال

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، مؤتمر قطر للتقدم في التميز في طب الأطفال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري بمشاركة خبراء وأطباء وباحثين، وذلك بهدف تطوير معارف ومهارات المتخصصين في الرعاية الصحية في قطر والمنطقة، عبر مختلف التخصصات الفرعية في طب الأطفال.

يتضمن المؤتمر، الذي يستمر يومين، محاضرات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل تسلط الضوء على أحدث الممارسات في عدد من التخصصات الفرعية مثل الأمراض المعدية والغدد الصماء وطب الطوارئ وطب حديثي الولادة والصحة النفسية للأطفال.

ويمثل المؤتمر العلمي منصة رئيسية لتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون المتعدد التخصصات، واستشراف مستقبل طب الأطفال في قطر والمنطقة.

وقال الدكتور أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لطب الأطفال في سدرة للطب في تصريح صحفي اليوم إن سدرة يلتزم بدفع مسيرة التميز في طب الأطفال من خلال الابتكار السريري والتعليم والبحث العلمي، حيث يجسد مؤتمر قطر للتقدم في التميز في طب الأطفال التزاما بتحسين نتائج صحة الطفل عبر تبادل الخبرات وتطبيق الممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة لجمع المتخصصين الذين يتشاركون هدفا واحدا يتمثل في الارتقاء بمعايير رعاية الأطفال والمساهمة في رسم ملامح مستقبل طب الأطفال في المنطقة.

ويتضمن الحدث عروضا يقدمها خبراء إقليميون ودوليون في تخصصات طب الأطفال، تسلط الضوء على أحدث العلاجات المبتكرة، والتقنيات السريرية المتقدمة، ودراسات الحالات التعليمية إلى جانب أحدث التطورات في التشخيص وإدارة الحالات السريرية والمقاربات متعددة التخصصات في مجال رعاية الأطفال.