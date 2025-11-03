بديل للأرز أكثر فائدة للصحة.. تعرف عليه
Published On 3/11/2025|
آخر تحديث: 08:51 (توقيت مكة)
قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن الشعير يمثل بديلا أكثر فائدة للصحة من الأرز، حيث يتفوق الشعير على الأرز بشكل كبير من حيث الألياف الغذائية.
وأوضح المركز أن الأرز الأبيض يحتوي على حوالي 1.5 جرام لكل 100غرام، ويحتوي الشعير اللؤلؤي على حوالي 3 أضعاف الكمية 4.6 غرام، حتى أن رقائق الشعير قد تحتوي على أكثر من 10 غرامات من الألياف لكل 100 غرام.
فائدة الألياف الغذائية
إن تناول الكثير من الألياف بانتظام في نظامنا الغذائي مفيد لأجسامنا لعدة أسباب:
- بفضل الألياف نشعر بالشبع لفترة أطول.
- الألياف الغذائية تحسن عملية الهضم لأنها تحفز نشاط الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من الإمساك.
- الألياف الغذائية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون.
- يحتوي الشعير على كمية عالية نسبيا من "البيتا جلوكان" وهي ألياف قابلة للذوبان تؤثر إيجابا على مستويات الكوليسترول، ويوجد أيضا في الشوفان على سبيل المثال.
ماذا يمكنك تحضيره بالشعير؟
يوصف طعم الشعير بأنه جوزي وحلو بعض الشيء. وفيما يلي بعض الطرق لتجربة هذه الحبوب:
- الشعير اللؤلؤي: هو حبوب الشعير المقشرة والمصقولة، والتي يمكن استخدامها مثل الأرز. ويمكن أيضا طهي الريزوتو بها، كما يمكن إضافتها إلى الحساء.
- رقائق الشعير: يمكن إضافتها إلى موسلي الصباح.
- دقيق الشعير: يمكن استخدام الشعير المطحون لإعداد الخبز. ويعد مزج الشعير مع دقيق القمح على سبيل المثال أمرا ضروريا، وإلا فلن ينتفخ الخبز.
المصدر: الألمانية