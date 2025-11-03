‫بديل للأرز أكثر فائدة للصحة.. تعرف عليه

قال مركز استشارات المستهلك ب‫ولاية بافاريا الألمانية إن الشعير يمثل بديلا أكثر فائدة للصحة من ‫الأرز، حيث يتفوق الشعير على الأرز بشكل كبير من حيث الألياف الغذائية.

‫وأوضح المركز أن الأرز الأبيض يحتوي على حوالي 1.5 جرام لكل 100غرام، و‫يحتوي الشعير اللؤلؤي على حوالي 3 أضعاف الكمية 4.6 غرام، حتى أن ‫رقائق الشعير قد تحتوي على أكثر من 10 غرامات من الألياف لكل 100 غرام.

‫فائدة الألياف الغذائية

‫إن تناول الكثير من الألياف بانتظام في نظامنا الغذائي مفيد لأجسامنا ‫لعدة أسباب:

بفضل الألياف نشعر بالشبع لفترة أطول.

الألياف الغذائية تحسن عملية الهضم لأنها تحفز نشاط الأمعاء، مما ‫يساعد على الوقاية من الإمساك.

الألياف الغذائية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية ‫الدموية وسرطان القولون.

يحتوي الشعير على كمية عالية نسبيا من "البيتا جلوكان" وهي ألياف ‫قابلة للذوبان تؤثر إيجابا على مستويات الكوليسترول، ويوجد أيضا في ‫الشوفان على سبيل المثال.

‫ماذا يمكنك تحضيره بالشعير؟

‫يوصف طعم الشعير بأنه جوزي وحلو بعض الشيء. وفيما يلي بعض الطرق لتجربة ‫هذه الحبوب: