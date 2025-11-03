استقالة مفاجئة لرئيس مركز الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية

استقال رئيس مركز الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية فجأة أمس الأحد بعد أن بدأ المسؤولون الفدراليون في مراجعة "مخاوف جادة بشأن سلوكه الشخصي"، وفقا لمتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إميلي هيليارد، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الدكتور جورج تيدمارش، الذي عُين في منصبه بإدارة الغذاء والدواء في يوليو/ تموز، قد تم إيقافه مؤقتا عن العمل يوم الجمعة الماضي بعد إبلاغ مسؤولي مكتب المستشار القانوني العام بالوزارة بالمخاوف المتعلقة بسلوكه. ثم استقال تيدمارش صباح أمس الأحد.

وأوضحت هيليارد أن ‘الوزير روبرت كينيدي يتوقع من جميع من يعملون تحت قيادته الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، ويؤكد استمرار التزامه بالشفافية التامة".

وجاءت هذه الاستقالة في اليوم ذاته الذي رفعت فيه شركة أدوية مرتبطة بأحد شركاء تيدمارش التجاريين السابقين دعوى قضائية تتهمه فيها بالإدلاء "بتصريحات كاذبة وتشهيرية" خلال فترة عمله في إدارة الغذاء والدواء. وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة "أورينيا فارماسيوتيكال"، أن تيدمارش استخدم منصبه في إدارة الغذاء والدواء لممارسة "ثأر شخصي طويل الأمد" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، كيفن تانج.

ووفقا للدعوى، عمل تانج كعضو في مجلس إدارة العديد من شركات الأدوية التي كان تيدمارش يعمل فيها كمدير تنفيذي، بما فيها شركة "لا جولا فارماسيوتيكال"، وشارك في الإطاحة به من تلك المناصب القيادية.

ولم يتم الرد فورا على الرسائل المرسلة إلى تيدمارش ومحاميه حتى مساء أمس الأحد.