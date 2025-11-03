‫أجهزة السمع.. هكذا تواجه آلام والتهابات الأذن

يعاني الكثير من مستخدمي أجهزة ‫السمع من آلامٍ والتهابات بالأذن. فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫فترة التأقلم

‫للإجابة عن هذين السؤالين، قالت الجمعية الألمانية لأخصائيي أجهزة السمع ‫إن آلام والتهابات الأذن والصداع لدى مستخدمي أجهزة السمع غالبا ما تحدث ‫خلال فترة التأقلم مع أجهزة السمع، وينطبق هذا بشكل خاص على حالات فقدان ‫السمع المتقدم أو المعالج في مرحلة متأخرة؛ لأن المركز السمعي في ‫الدماغ يكون قد تلقى القليل من المحفزات أو لم يتلق أي محفزات ‫لفترة طويلة.

‫وإذا وصلت المزيد من المحفزات إلى الدماغ عبر العصب السمعي، فقد يؤدي ‫ذلك إلى فرط في التحميل الحسي، مما يسبب التوتر والإرهاق والصداع لمن ‫يستخدمه.

‫وفي مثل هذه الحالات، يجب الاستمرار في ارتداء السماعات بانتظام حتى ‫يتمكن الدماغ من إعادة التكيف مع النبضات. وتُظهر التجربة أن الصداع ‫عادة ما يزول من تلقاء نفسه بعد فترة.

‫ويمكن لأخصائيي أجهزة السمع أيضا خفض كفاءة أجهزة السمع بشكل طفيف، على ‫سبيل المثال إلى 90%، مما يسمح بتعديل تدريجي؛ حيث تزداد الطاقة تدريجيا ‫على مدار عدة أشهر.

‫ويستطيع أخصائيّ أجهزة السمع المساعدة أن يقدم المساعدة إذا:

‫- لم يتم ضبط مستوى الصوت بشكل صحيح.

‫- كان قالب الأذن ضيقا جدا أو كبيرا جدا أو غير مناسب تماما ويسبب نقاط ‫ضغط.

‫- كان الجهاز يضغط على العظم خلف الأذن، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو ‫التهابه.

‫التهابات الأذن

تزيد أجهزة السمع داخل الأذن، على وجه الخصوص، نمو الجراثيم ‫والبكتيريا. ويرجع ذلك إلى أنها غالبا ما تسبب انسدادا، مما قد يؤدي ‫إلى تراكم الرطوبة في الأذن. وتغلق أجهزة السمع قناة الأذن جزئيا، مما ‫يضعف التهوية. لذلك، لا يجوز ارتداء أجهزة السمع ليلا، فهذا يسمح للأذن ‫بالبقاء جيدة التهوية ويمنع جفافها ويجدد الجلد.

‫ومع ذلك، قد يكون ألم الأذن ناتجا أيضا عن التهاب في الأذن الوسطى، وفي ‫هذه الحالة، ينبغي استشارة أخصائي أنف وأذن وحنجرة.

‫كيفية تنظيف أجهزة السمع

‫وبشكل عام، يتعين على أي شخص معرض لالتهابات الأذن تنظيف أجهزة السمع ‫يوميا، وذلك لإزالة الغبار وشمع الأذن وبقايا مستحضرات التجميل، ‫بالإضافة إلى البكتيريا والجراثيم.

‫وتعد قطعة قماش ناعمة وجافة أو مناديل وبخاخات تنظيف خاصة متوفرة لدى ‫أخصائيي أجهزة السمع مناسبة لهذا الغرض. وهناك بديل آخر يتمثل في ‫استخدام صندوق تجفيف يعمل بالأشعة فوق البنفسجية؛ حيث يعمل ضوء الأشعة ‫فوق البنفسجية على تطهير أجهزة السمع وتجفيفها، مما يوفر لها الحماية ‫ويحافظ على كفاءتها وعمرها الافتراضي.

‫وعلى الرغم من أن أجهزة السمع الحديثة مقاومة للماء والأوساخ بشكل عام، ‫إلا أنه يجب حفظها بعيدا عن الرطوبة الزائدة، كما يجب تجنب مواد التنظيف ‫والمذيبات؛ لأنها قد تتلف أجهزة السمع.