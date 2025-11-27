مؤتمر الابتكارات التكنولوجية للحد من مخاطر السرطان يستكشف دمج أحدث التقنيات في تعزيز الوقاية

استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع الجمعية القطرية للسرطان، مؤتمر الابتكارات التكنولوجية للحد من مخاطر السرطان والكشف المبكر عنه، وذلك لاستكشاف دمج أحدث التقنيات في تعزيز الوقاية من هذا المرض والكشف المبكر عنه، وتعزيز رفاهية المجتمع.

وشكل المؤتمر من خلال العروض التي قدمها خبراء من دولة قطر وآخرون من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، منصة لتطوير البحث التطبيقي، وتعزيز التعاون بين التخصصات، ودعم الأولويات الصحية الوطنية والعالمية.

كما سلط المؤتمر الضوء على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان ومكتب إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، فضلا عن مساهمته في تعزيز الوعي المجتمعي والصحة العامة من خلال عرض أحدث الأدلة العلمية والأولويات الوطنية، وإستراتيجيات عملية للوقاية من السرطان، والكشف المبكر عنه.

وقد شارك الطلاب بفاعلية من خلال تقديم الأبحاث، وعروض الابتكار، والجلسات التفاعلية التي هدفت إلى إعداد قادة المستقبل في مجال تقنيات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن المشاركة الواسعة من الخبراء والطلاب والشركاء في فعاليات المؤتمر مكنت الجامعة من تحويل الأبحاث المبتكرة إلى حلول عملية تحدث فرقا في حياة الناس، مؤكدا التزام الجامعة بدعم الجيل القادم من قادة تقنيات الرعاية الصحية، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لمستقبل صحي أفضل.

من جهته، نوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، إلى أن المؤتمر مثل نموذجا مهما للتعاون المؤسسي الهادف إلى تعزيز الوقاية من السرطان ودعم جهود الكشف المبكر، مشيدا بالشراكات الوطنية والدولية التي تساهم في تبادل الخبرات وتطوير إستراتيجيات قائمة على الأدلة العلمية.

كما أكد التزام الجمعية بمواصلة العمل مع شركائها للارتقاء بصحة المجتمع وتعزيز الوعي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وينبثق من رؤية الجمعية نحو مجتمع واع بالسرطان وحياة أفضل للمصابين به.

وخلال المؤتمر عرضت الدكتورة بياتريس لابي سركيتان، رئيسة برنامج كتيبات الوقاية من السرطان في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، جهود البحث العالمية والإستراتيجيات المبنية على الأدلة لتقليل مخاطر المرض، في حين ناقشت الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير المعدية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط النهج الإقليمي لدمج التكنولوجيا والمبادرات الصحية العامة لتعزيز الكشف المبكر، والوقاية من الأمراض غير المعدية، بما في ذلك السرطان.