وافقت شركات الأدوية على خفض أسعار 15 دواء في برنامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة (ميديكير) بعد أشهر من المفاوضات، وهي تخفيضات من المتوقع أن تحقق وفورات بالمليارات لدافعي الضرائب وكبار السن، وفقا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن الأسعار الصافية التي كشفت عنها بيانات إمدادات تكفي 30 يوما من كل دواء لهذا البرنامج ليست ما سيدفعه مستفيدو برنامج الرعاية بالفعل، لأن ما سيدفعونه سيتوقف على طبيعة اشتراك كل فرد ومقدار إنفاقه على الوصفات الطبية في سنة معينة.

من ناحيته، أشاد وزير الصحة روبرت إف كينيدي بهذه الاتفاقيات باعتبارها جزءا من جهود الإدارة لمعالجة مخاوف الأميركيين بشأن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

يذكر أن برنامج التفاوض على أسعار توريد أدوية برنامج الرعاية الطبية الذي أتاح الوصول إلى هذه الاتفاقيات ملزم قانونا، وقد بدأ في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال كينيدي في بيان: "وجهنا الرئيس ترامب بألا نتردد في أي شيء لخفض تكاليف الرعاية الصحية للشعب الأميركي". وأضاف: "بينما نعمل على استعادة الصحة في أميركا، سنستخدم كل ما في وسعنا لتقديم رعاية صحية بأسعار معقولة لكبار السن".

ويمثل هذا الإعلان نهاية جولة ثانية من المفاوضات بموجب قانون صدر عام 2022، يسمح لبرنامج الرعاية الصحية "ميديكير" بالتفاوض على السعر الذي يدفعه لأشهر وأغلى الأدوية الموصوفة التي يستخدمها كبار السن الأميركيون، ليصل إجمالي أسعار الأدوية محل التفاوض إلى 25 دواء. وستدخل أسعار الجولة الجديدة من المفاوضات حيز التطبيق عام 2027. أما الأسعار المخفضة للجولة الافتتاحية المكونة من 10 أدوية، التي تفاوضت عليها إدارة بايدن العام الماضي، فستدخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني المقبل.