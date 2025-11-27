بسبب مخاطرها الصحية.. البرلمان الأوروبي يقرر أن مواقع التواصل يجب أن تكون متاحة فقط من سن 16

قرر البرلمان الأوروبي أن منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون متاحة فقط ابتداء من سن 16 عاما.

وصوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء لصالح الدعوة إلى تحديد سن أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع السماح للفئة العمرية بين 13 و16 عاما باستخدام هذه المنصات بشرط موافقة أولياء أمورهم.

وأعرب النواب عن قلقهم من المخاطر التي تهدد الصحة الجسدية والنفسية للقصر على الإنترنت، وقرروا أن القواعد يجب أن تشمل أيضا منصات الفيديو والرفقاء الافتراضيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول تأييدهم لفرض حدود عمرية على منصات مثل تيك توك وفيسبوك وغيرها، لكنهم رفضوا نقل صلاحياتهم الوطنية إلى بروكسل.