البرازيل توافق على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم

وافقت السلطات البرازيلية الأربعاء على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم، وهو تطور أشادت به البرازيل ووصفته بأنه "تاريخي".

وافقت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (أنفيسا) على استخدام لقاح "بوتانتان-دي في" الذي طوره معهد بوتانتان في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاما.

وحتى الآن، كان اللقاح الوحيد المتوفر ضد حمى الضنك في العالم هو TAK-003 الذي يعطى بجرعتين بفارق 3 أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وسيسهم اللقاح الجديد الذي يعطى بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعية وتسهيلها.

وقال إسبر كالاس، مدير معهد بوتانتان، في مؤتمر صحفي في ساو باولو "هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل".

وأضاف "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".

وأوضح وزير الصحة ألكسندر باديليا أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة "WuXi" الصينية لتوريد حوالي 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.

واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية على مدى 8 سنوات، وحقق فعالية نسبتها 91.6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.

وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة وصداعا وآلاما عضلية وغثيانا وطفحا جلديا، وفي حالات نادرة قد تكون قاتلة.

والعام الماضي، سجلت البرازيل أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف عدد الوفيات المبلغ عنها في العالم.