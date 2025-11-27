ارتفاع الوفيات جراء فيروس‭ ‬ماربورغ في إثيوبيا إلى 6

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا الأربعاء أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشٍ لفيروس ماربورغ ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.

ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي".

وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.

وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس إيبولا، ويسبب عادة صداعا حادا ونزيفا.

وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80% أو أكثر، عادة في غضون 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.