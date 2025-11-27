صحة|إثيوبيا

ارتفاع الوفيات جراء فيروس‭ ‬ماربورغ في إثيوبيا إلى 6

Colorized scanning electron micrograph of Marburg virus particles (blue) both budding and attached to the surface of infected VERO E6 cells (orange). Image captured and color-enhanced at the NIAID Integrated Research Facility in Fort Detrick, Maryland. Credit: NIAID. (Photo by: IMAGE POINT FR/NIH/NIAID/BSIP/Universal Images Group via Getty Images)
ينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس إيبولا ويسبب عادة صداعا حادا ونزيفا (غيتي)
Published On 27/11/2025
|
آخر تحديث: 11:31 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا الأربعاء أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشٍ لفيروس ماربورغ ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.

ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي".

وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.

وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس إيبولا، ويسبب عادة صداعا حادا ونزيفا.

وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80% أو أكثر، عادة في غضون 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

المصدر: رويترز

إعلان