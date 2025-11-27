‫آلام الأذن لدى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

أورد موقع "أبونيت دوت دي" أن آلام ‫الأذن لدى الأطفال تستلزم استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، بعد يومين ‫على أقصى تقدير، إذ غالبا ما تشير الآلام إلى الإصابة بالتهاب الأذن ‫الوسطى.

وأوضح الموقع -الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان- أن التهاب ‫الأذن الوسطى عادة ما يحدث بعد الإصابة بنزلة برد أو عدوى أخرى، إذ ‫تصعد مسببات الأمراض -عادة ما تكون فيروسات أو بكتيريا- من تجويف الأنف ‫والحلق إلى الأذن الوسطى، ومن ثم تلتهب الأغشية المخاطية في الأذن ‫وتتورم، ويتراكم السائل، الذي لا يمكن تصريفه، مما يسبب مشاكل في السمع ‫وألما شديدا.

‫أعراض التهاب الأذن الوسطى

‫وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى في:

‫- ألم حاد ونابض في الأذن، أحيانا يكون ليلا فقط

‫- حمى

‫‫- فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كلتيهما

‫‫- القيء وفقدان الشهية

‫‫- الصداع والعصبية وسرعة الانفعال

‫‫- الإرهاق واضطرابات النوم

‫استشارة الطبيب على وجه السرعة

‫وشدد موقع "أبونيت دوت دي" المتخصص على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة ودون ‫الانتظار لمدة يومين في الحالات التالية:

‫الرضع حتى عمر 6 أشهر.

الأطفال المرضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 شهرا، ‫والذين يعانون من حمى مستمرة وقيء وحالة صحية سيئة بوجه عام.

الأطفال دون سن 24 شهرا، والذين يعانون من التهاب حاد في ‫الأذن الوسطى في كلا الجانبين.

الأطفال المرضى بشدة من جميع الأعمار، والذين يعانون من حمى شديدة ‫وقيء مستمر، إضافة إلى الأطفال، الذين لديهم تاريخ من مضاعفات التهاب ‫الأذن الوسطى الحاد.

الأطفال الذين يعانون من حمى شديدة أو إفرازات من الأذن أو فقدان سمع ‫ملحوظ.

‫ويتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف على الفور في حالة تصلب الرقبة ‫المؤلم أو التشنجات أو شلل الوجه الحاد أو وجود حالة إنتانية.

‫العلاج

‫ويتم علاج التهاب الأذن الوسطى بالقطرات المزيلة للاحتقان، إضافة إلى مسكنات الألم، التي ينبغي عند تناولها الالتزام بتعليمات ‫الجرعة الدقيقة المناسبة لعمر الطفل ووزنه.

‫وإذا لم يعالَج التهاب الأذن الوسطى في الوقت المناسب، فقد تحدث ‫مضاعفات، وأكثرها شيوعا ما يعرف بالتهاب الخشاء، حيث تنتشر مسببات ‫الأمراض وتهاجم خلايا الناتئ الخشائي، وهو عبارة عن نتوء بالعظم الصدغي، ‫ومن أعراضه الشائعة الألم والتورم خلف الأذن، حيث يقع العظم الصدغي.

وغالبا ما يجعل التورم الناجم عن التهاب الخشاء الأذن تبدو كأنها ‫بارزة، ويعالَج هذا التورم بالمضادات الحيوية.