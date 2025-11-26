‫ماذا تفعل إذا شهدت نوبة صرع؟

يندرج الصرع ضمن الأمراض العصبية ‫المزمنة الشائعة. فما هو؟ وكيف يمكن مواجهة النوبات؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، قال الدكتور أوفه ماير إن الصرع هو مجموعة من ‫الاضطرابات العصبية التي تنتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا ‫المخ ويتميز بحدوث نوبات متكررة.

‫وأوضح رئيس الجمعية المهنية لأطباء الأعصاب الألمان أنه أثناء نوبة ‫الصرع يصبح الدماغ أو مناطق محددة منه في حالة نشاط مفرط، إذ تفرغ ‫خلايا عصبية كثيرة جدا شحنتها الكهربائية في آن واحد، مما يؤدي إلى ‫تشنجات شديدة وفقدان للوعي واضطرابات كبيرة في الإدراك.

‫أسباب محتملة

‫وأضاف ماير أن أسباب معظم حالات الصرع غير معروفة على وجه الدقة، مشيرا ‫إلى أن بعض الحالات تحدث نتيجة لإصابة الدماغ أو السكتة الدماغية أو ‫أورام المخ أو التهابات المخ أو العيوب الخلقية، في حين ترتبط الطفرات ‫الوراثية المعروفة ارتباطا مباشرا بنسبة بسيطة من الحالات.

‫كما تشير دراسات إلى أن الإصابة "بمتلازمة توريت" (Tourette syndrome) ‫ترفع خطر الإصابة بالصرع، وهي عبارة عن خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة ‫المبكرة، تتجلى أعراضه في حركات عصبية لاإرادية متكررة مثل الرمش ‫والسعال وتطهير الحلق وحركات الوجه، إلى جانب متلازمات صوتية متكررة.

‫وبشكل عام، غالبا ما تكون النوبات غير ضارة وتنتهي بعد دقيقة أو ‫دقيقتين، غير أنه قد تحدث إصابات إذا سقط الشخص المصاب على الدرج مثلا ‫أو اصطدم بطاولة. وفي بعض الحالات، قد يكون فقدان الوعي خطيرا للغاية، على سبيل المثال أثناء التسلق والقيادة والسباحة.

‫الموت الصرعي المفاجئ

‫وهناك أيضا وفيات مفاجئة وغير متوقعة لدى مرضى الصرع، تعرف طبيا ‫باسم “الموت الصرعي المفاجئ”. وتعد هذه الحالات مضاعفات نادرة ولكنها ‫مقلقة إذ لا يمكن معرفة سببها بدقة.

‫وفي هذه الحالات يعاني المصاب من ضيق في التنفس أو اضطراب في نظم القلب، ‫مما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

‫الوقاية من النوبات

‫وأكد طبيب الأعصاب الألماني أهمية تناول الأدوية بشكل صحيح ‫والالتزام بالنظام الموصوف من قبل الطبيب المعالج، فذلك يحمي من ‫النوبات ومن ثم من المضاعفات الخطرة.

‫كما أن اتباع نمط حياة صحي يسهم في الوقاية من النوبات، حيث ينبغي ‫الإقلاع عن التدخين وأخذ قسط كاف من النوم والبعد عن التوتر ‫النفسي.

‫أنظمة للكشف عن نوبات الصرع

‫وأشارت الجمعية الألمانية لعلاج الصرع إلى أنه توجد أنظمة ‫للكشف عن نوبات الصرع، على سبيل المثال أجهزة قابلة للارتداء، توضع على الجسم لتسجيل التغيرات في معدل ضربات القلب وغيرها من ‫المؤشرات أو أجهزة استشعار السرير والحركة، غير أن هذه الأنظمة لا ‫تستطيع الكشف عن جميع أنواع النوبات بشكل موثوق ولا يمكنها حتى الآن ‫التنبؤ بها.

‫ومع ذلك، يمكن لهذه الأنظمة الكشف عما يسمى بالنوبات التوترية الرمعية ‫بشكل موثوق، ومن ثم يمكن على سبيل المثال أن تقلل بشكل مستدام من خطر ‫الموت الصرعي المفاجئ.

‫ماذا تفعل إذا شهدت نوبة صرع؟

‫وعند رؤية شخص يعاني من نوبة صرع، شددت جمعية الصرع على ضرورة تأمين ‫المنطقة المحيطة به، على سبيل المثال عن طريق إبعاد الطاولات وحماية ‫المصاب من أي إصابة أخرى.

‫وفي الوقت نفسه لا يجوز تقييد المصاب، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال ‫وضع أي شيء بين الأسنان، فذلك قد يتسبب في خطر الاختناق، في حين قد يكون من ‫المفيد وضع سترة ناعمة تحت الرأس.

‫وإذا لم تتوقف نوبة الصرع في غضون 5 دقائق، فإنه يجب الاتصال بالإسعاف ‫فورا وإعطاء أدوية الطوارئ إن وجدت.