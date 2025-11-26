ماذا تفعل إذا شهدت نوبة صرع؟
يندرج الصرع ضمن الأمراض العصبية المزمنة الشائعة. فما هو؟ وكيف يمكن مواجهة النوبات؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، قال الدكتور أوفه ماير إن الصرع هو مجموعة من الاضطرابات العصبية التي تنتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا المخ ويتميز بحدوث نوبات متكررة.
وأوضح رئيس الجمعية المهنية لأطباء الأعصاب الألمان أنه أثناء نوبة الصرع يصبح الدماغ أو مناطق محددة منه في حالة نشاط مفرط، إذ تفرغ خلايا عصبية كثيرة جدا شحنتها الكهربائية في آن واحد، مما يؤدي إلى تشنجات شديدة وفقدان للوعي واضطرابات كبيرة في الإدراك.
أسباب محتملة
وأضاف ماير أن أسباب معظم حالات الصرع غير معروفة على وجه الدقة، مشيرا إلى أن بعض الحالات تحدث نتيجة لإصابة الدماغ أو السكتة الدماغية أو أورام المخ أو التهابات المخ أو العيوب الخلقية، في حين ترتبط الطفرات الوراثية المعروفة ارتباطا مباشرا بنسبة بسيطة من الحالات.
كما تشير دراسات إلى أن الإصابة "بمتلازمة توريت" (Tourette syndrome) ترفع خطر الإصابة بالصرع، وهي عبارة عن خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة المبكرة، تتجلى أعراضه في حركات عصبية لاإرادية متكررة مثل الرمش والسعال وتطهير الحلق وحركات الوجه، إلى جانب متلازمات صوتية متكررة.
وبشكل عام، غالبا ما تكون النوبات غير ضارة وتنتهي بعد دقيقة أو دقيقتين، غير أنه قد تحدث إصابات إذا سقط الشخص المصاب على الدرج مثلا أو اصطدم بطاولة. وفي بعض الحالات، قد يكون فقدان الوعي خطيرا للغاية، على سبيل المثال أثناء التسلق والقيادة والسباحة.
الموت الصرعي المفاجئ
وهناك أيضا وفيات مفاجئة وغير متوقعة لدى مرضى الصرع، تعرف طبيا باسم “الموت الصرعي المفاجئ”. وتعد هذه الحالات مضاعفات نادرة ولكنها مقلقة إذ لا يمكن معرفة سببها بدقة.
وفي هذه الحالات يعاني المصاب من ضيق في التنفس أو اضطراب في نظم القلب، مما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.
الوقاية من النوبات
وأكد طبيب الأعصاب الألماني أهمية تناول الأدوية بشكل صحيح والالتزام بالنظام الموصوف من قبل الطبيب المعالج، فذلك يحمي من النوبات ومن ثم من المضاعفات الخطرة.
كما أن اتباع نمط حياة صحي يسهم في الوقاية من النوبات، حيث ينبغي الإقلاع عن التدخين وأخذ قسط كاف من النوم والبعد عن التوتر النفسي.
أنظمة للكشف عن نوبات الصرع
وأشارت الجمعية الألمانية لعلاج الصرع إلى أنه توجد أنظمة للكشف عن نوبات الصرع، على سبيل المثال أجهزة قابلة للارتداء، توضع على الجسم لتسجيل التغيرات في معدل ضربات القلب وغيرها من المؤشرات أو أجهزة استشعار السرير والحركة، غير أن هذه الأنظمة لا تستطيع الكشف عن جميع أنواع النوبات بشكل موثوق ولا يمكنها حتى الآن التنبؤ بها.
ومع ذلك، يمكن لهذه الأنظمة الكشف عما يسمى بالنوبات التوترية الرمعية بشكل موثوق، ومن ثم يمكن على سبيل المثال أن تقلل بشكل مستدام من خطر الموت الصرعي المفاجئ.
ماذا تفعل إذا شهدت نوبة صرع؟
وعند رؤية شخص يعاني من نوبة صرع، شددت جمعية الصرع على ضرورة تأمين المنطقة المحيطة به، على سبيل المثال عن طريق إبعاد الطاولات وحماية المصاب من أي إصابة أخرى.
وفي الوقت نفسه لا يجوز تقييد المصاب، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال وضع أي شيء بين الأسنان، فذلك قد يتسبب في خطر الاختناق، في حين قد يكون من المفيد وضع سترة ناعمة تحت الرأس.
وإذا لم تتوقف نوبة الصرع في غضون 5 دقائق، فإنه يجب الاتصال بالإسعاف فورا وإعطاء أدوية الطوارئ إن وجدت.