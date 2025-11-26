لماذا تتفاقم آلام الظهر في الشتاء؟

عادة ما تتفاقم آلام الظهر خلال فصل الشتاء. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب العظام لارس لورر الألماني أن آلام الظهر تتفاقم في الشتاء للأسباب الآتية:

قلة النشاط البدني بسبب برودة الطقس.

زيادة الوزن، عادة بسبب كثرة تناول الطعام وقلة النشاط البدني.

قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء لها تأثير سلبي على الجهاز الهرموني؛ إذ تتسبب في تدهور الحالة المزاجية، مما يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب، وهذا بدوره يُزيد من حساسية الجسم للألم، ومن ثم تتفاقم آلام الظهر.

البرد له دور أيضا، وإن كان طفيفا، إذ تصبح العضلات أكثر تيبسا وقد تتشنج في درجات الحرارة المنخفضة.

تدابير لمواجهة آلام الظهر

ولمواجهة آلام الظهر خلال فصل الشتاء، أوصى طبيب العظام الألماني باتخاذ التدابير التالية:

ممارسة الأنشطة البدنية، مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية وتمارين البيلاتس، إضافة إلى صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.

الدفء يساعد أيضا على تخفيف آلام الظهر، إذ إنه يعمل على إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية. ويمكن تدفئة الجسم بأخذ حمام دافئ أو حمام ساونا أو تدليك الظهر بزجاجة ماء ساخن أو قِربة ساخنة.

استشارة الطبيب

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الألم شديدا جدا أو إذا استمر لأكثر من 4 إلى 6 أسابيع.

وينطبق ذلك أيضا إذا امتد الألم إلى الساقين أو الذراعين، وكذلك إذا حدثت اضطرابات حسية أو شلل أو عدم ثبات في المشي.