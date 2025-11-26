خفض التمويل الدولي لمكافحة الإيدز أسفر عن موجات صدمة

قال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في جنيف أمس الثلاثاء، إن خفض التمويل الدولي لمكافحة الإيدز نجمت عنه تبعات بعيدة المدى وأسفر عن موجات صدمة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، المتضررة من المرض.

وذكرت الوكالة الأممية في تقريرها السنوي قبل اليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر/كانون الأول إن الخفض قد يتسبب في 3.9 ملايين حالة عدوى إضافية بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز.

وأوضحت أن "أزمة التمويل في 2025 ألقت بمستوى مكافحة الإيدز في حالة اضطراب"، ولفتت الوكالة إلى أن التقرير الجديد أظهر "دليلا على أن المرونة والاستثمار والابتكار مقترنة بالتضامن العالمي ما دام يوفر سبيلا للقضاء على الإيدز".

وأصيب العام الماضي نحو 1.3 مليون شخص بالفيروس، وتوفي حوالي 630 ألفا بسببه. وبلغ إجمالي المصابين بالمرض حتى نهاية 2024 قرابة 40.8 مليون

شخص، ويستطيع أكثر من 3 أرباعهم الحصول على العلاج المناسب.

ولفت التقرير إلى أن حالات العدوى والوفيات تراجعت إلى حد كبير منذ 2010.

وسجل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز انخفاضا بنسبة 31% في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالأدوية الوقائية في أوغندا بين نهاية 2024 وسبتمبر/أيلول الماضي. ووصل التراجع في بروندي إلى 64%.

وانخفض توزيع الواقيات الذكرية في نيجيريا بأكثر من النصف على مدار الشهور الثلاثة الأولى من 2025.