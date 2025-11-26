تطبيقات الصحة تشجع الأطفال والمراهقين على الحفاظ على وزن صحي

توصلت دراسة علمية أجريت في أستراليا أن التطبيقات الإلكترونية المعنية بالصحة تشجع الأطفال والمراهقين على ممارسة التدريبات البدنية وتناول مأكولات صحية والحفاظ على أوزانهم.

وقام فريق بحثي من جامعة جنوب أستراليا بتحليل بيانات صحية تتعلق بأكثر من 133 ألف طفل ومراهق تقل أعمارهم عن 18 عاما، ووجدوا أن التطبيقات الرقمية الصحية التي تهتم بمتابعة الوظائف الحيوية للجسم وممارسة الرياضة وتناول المأكولات الصحية تشجع المستخدم على ممارسة الرياضة بمعدل يزيد ما بين 10 و20 دقيقة يوميا مقارنة بمن لا يستخدمون هذه النوعية من التطبيقات.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "جورنال أوف ميديكال إنترنت ريسيرش" أن بعض هذه التطبيقات أدت إلى تقليل فترة الخمول لدى الأطفال والمراهقين بواقع 20 إلى 25 دقيقة يوميا، وتحسين الوزن ومعدلات الدهون في الجسم، ولكنها لم تؤثر كثيرا على ساعات النوم للمستخدمين.

ويقول بن سينج رئيس فريق الدراسة: "رغم أن معظم الشباب يعرفون أهمية التغذية الصحية والرياضة المنتظمة والحصول على قسط وافر من النوم، لا يلتزم الكثيرون منهم بالضوابط الصحية السليمة، مما يزيد مخاطر إصابتهم بالسمنة والسكري وأمراض القلب".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد أظهرت هذه الدراسة أن تطبيقات الحفاظ على الصحة يمكن أن تحسن بشكل ملموس معدلات الأنشطة البدنية التي يمارسها الأطفال والمراهقون، فضلا عن طريقة تغذيتهم وأوزانهم، وتضعهم على الطريق الصحيح للحفاظ على صحتهم".

وأعرب سينج عن اعتقاده أن الأطفال والمراهقين يشعرون بالارتياح في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي لا يجدون صعوبة في التعامل في هذه النوعية من التطبيقات.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 80% من المراهقين لا يمارسون أنشطة بدنية بما فيه الكفاية، وأن زهاء 390 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 عاما يعانون من زيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون يشكون من السمنة.