الرعاية طويلة الأمد والإقامة بحمد الطبية تحقق إعادة اعتماد اللجنة الدولية

حصلت خدمات الرعاية طويلة الأمد وخدمات الإقامة الدائمة التابعة لمؤسسة حمد الطبية بمستشفى الرميلة في قطر على إعادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI للمرة الرابعة، وذلك عقب تقييم تفصيلي وشامل أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتشمل إعادة الاعتماد مرافق الرعاية طويلة الأمد التابعة للمؤسسة، بما فيها مركز عناية ودعم الرعاية التخصصية، ومجمّع الرعاية الدائمة رقم (1)، مما يعكس مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير رعاية آمنة وذات جودة عالية. ويشكل هذا الاعتماد الدولي تأكيدًا على المعايير المتقدمة للجودة والسلامة المدمجة في مختلف جوانب تقديم الخدمات، وهذا وفقا لبيان صادر عن مؤسسة حمد الطبية اليوم وصل للجزيرة صحة.

وتُقدّم هذه المراكز المتخصصة خدمات الرعاية والتأهيل على مدار الساعة لمرضى الإقامة المطولة ممّن يعانون من حالات طبية مزمنة ومعقدة. وتُعد هذه المراكز الوحيدة من نوعها في دولة قطر، حيث توفر نموذج رعاية متعدد التخصصات يركز على دعم راحة المرضى وتحسين قدراتهم الوظيفية وجودة حياتهم.

أُجري التقييم وفقًا لمعايير النسخة الثانية من اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للرعاية طويلة الأمد، إذ شمل التقييم جميع جوانب تقديم الرعاية وتتضمن الرعاية السريرية، وسلامة المرضى، والسياسات، وأنظمة الإدارة. ويؤكد النجاح في اجتياز هذا التقييم مدى التزام مؤسسة حمد الطبية الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية طويلة الأمد، واستمرارية جهودها لتحقيق التحسين المستمر.