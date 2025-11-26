الرعاية طويلة الأمد والإقامة بحمد الطبية تحقّق إعادة الاعتماد من قِبل اللجنة الدولية

حصلت خدمات الرعاية طويلة الأمد وخدمات الإقامة الدائمة التابعة لمؤسسة حمد الطبية بمستشفى الرميلة في قطر على إعادة الاعتماد من قِبل اللجنة الدولية المشتركة JCI للمرة الرابعة، وذلك عقب خضوعها لتقييم تفصيلي وشامل أجري في أكتوبر 2025.

وتشمل إعادة الاعتماد مرافق الرعاية طويلة الأمد التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز عناية ودعم للرعاية التخصصية، ومجمّع الرعاية الدائمة رقم (1)، مما يعكس مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير رعاية آمنة وذات جودة عالية. ويشكل هذا الاعتماد الدولي تأكيدًا على المعايير المتقدمة للجودة والسلامة المدمجة في مختلف جوانب تقديم الخدمات، وهذا وفقا لبيان صادر عن مؤسسة حمد الطبية اليوم وصل الجزيرة صحة.

وتُقدّم هذه المراكز المتخصصة خدمات الرعاية والتأهيل على مدار الساعة لمرضى الإقامة المطولة ممّن يعانون من حالات طبية مزمنة ومعقدة. وتُعد هذه المراكز الوحيدة من نوعها في دولة قطر، حيث توفر نموذج رعاية متعدد التخصصات يركز على دعم راحة المرضى وتحسين قدراتهم الوظيفية وجودة حياتهم.

تم إجراء التقييم وفقًا لمعايير النسخة الثانية من اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للرعاية طويلة الأمد، حيث شمل التقييم جميع جوانب تقديم الرعاية والتي تتضمن الرعاية السريرية، وسلامة المرضى، والسياسات، وأنظمة الإدارة. ويؤكد النجاح في اجتياز هذا التقييم مدى التزام مؤسسة حمد الطبية الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية طويلة الأمد، واستمرارية جهودها لتحقيق التحسين المستمر.