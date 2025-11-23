لماذا ينبغي أن تُخبر طبيب أسنانك بأمراض قلبك؟

شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة أن يُخبر مريض القلب طبيب الأسنان بإصابته بأمراض قلبية أو سكتة دماغية في السابق، نظرا لأن هذه الحالات الطبية الخطيرة تؤثر على اختيار طريقة العلاج المناسبة.

وأوضحت المؤسسة أن العديد من أدوية تخدير الأسنان تحتوي على "الأدرينالين"، وبالتالي تحفز القلب. وقد يُسبب ذلك مشكلة للأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب. وفي هذه الحالة يجب استخدام مخدر مختلف.

تأثير الأدوية

كما قد يكون للأدوية تأثير مباشر وغير مباشر على علاج الأسنان، فأدوية سيولة الدم تزيد من احتمالية النزيف. وقد يكون ذلك مهما حتى أثناء تنظيف الأسنان بالعيادة، بالإضافة إلى أن بعض الأدوية لها آثار جانبية مثل جفاف الفم.

ولا يحتاج معظم المرضى إلى المضادات الحيوية، حتى في العلاجات المعقدة وإجراءات الأسنان الرئيسية.

ومع ذلك، يمكن أن تكون المضادات الحيوية مفيدة للأشخاص، الذين خضعوا لجراحة استبدال صمام القلب أو التهاب الشغاف (التهاب البطانة الداخلية للقلب) لمنع تفاقم الالتهاب.