3 خطوات للتخلص من القمل

تعتبر مكافحة قمل الرأس من أصعب المهام التي يواجهها الوالدان، لا سيما أن المنتجات الكيميائية الشائعة لم تعد فعالة كما كانت في السابق، ولكنها لا تزال ممكنة مع المثابرة والصبر، فكيف السبيل إلى ذلك؟

قمل الرأس هو حشرات صغيرة ذات 6 أرجل، توجد فقط في شعر رأس الإنسان، وأكثر شيوعا في شعر أطفال المدارس الابتدائية.

ويحب القمل العيش على شعر البشر، ولكنه يتسلل إلى فروة الرأس 6 مرات يوميا ليمتص الدم، ويمتلك القمل مخالب مصممة بإتقان للزحف صعودا وهبوطا على خصلات الشعر.

ويصف مصطلح "الصئبان" بيض قمل الرأس، وغالبا ما يكون أول علامة على الإصابة، إذ تضع قملة واحدة أكثر من 100 بيضة خلال فترة حياتها التي تبلغ شهرا واحدا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ولا يوجد دليل على أن قمل الرأس يمكن أن ينشر مسببات الأمراض، لكنه مزعج وقد تسبب لدغاته ردود فعل جلدية، ويمكن أن تكون لعاقبة الوصمة بالإصابة بقمل الرأس أكبر من أي عواقب صحية مباشرة على الأطفال المصابين.

القمل لا يقفز ولا يطير

من مرحلة الحضانة وحتى المدرسة الابتدائية، من المرجح أن يصاب الطفل بقمل الرأس مرة واحدة على الأقل، والفتيات أكثر عرضة للإصابة بقمل الرأس من الأولاد، وذلك بسبب شعرهن الطويل.

ولا يقفز قمل الرأس أو يطير، بل ينتقل من رأس إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر.

ولن يمنع الحفاظ على نظافة المنزل وترتيبه قمل الرأس، فالقمل لا يكترث بنظافة ملاءات الأسرّة والمناشف، أو عدد مرات تنظيف السجاد.

وقد يكون هناك خطر انتقال قمل الرأس عبر الوسائد المشتركة، ولكن حتى هذا الخطر يُعد منخفضا، فلا داعي لتغيير فراش الطفل أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة عند وجود قمل في شعر الطفل.

وتشير التوصيات البحثية الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز في أستراليا إلى أن "بياضات الأسرّة والقبعات والملابس والأثاث لا تؤوي أو تنقل القمل أو الصئبان، وأنه لا فائدة من غسلها كخيار علاجي".

لا تتوقع أي علاج سحري

تتوفر مجموعة واسعة من المنتجات في الصيدليات لعلاج قمل الرأس، وتكمن المشكلة في أن معظم هذه المنتجات عبارة عن مبيدات حشرية تقتل القمل عند ملامسته، ولكنها قد لا تقتل بيضه.

كما أنه إذا لم تستكمل العلاجات وفقا للتوجيهات الموضحة على ملصقات المنتجات، فلن يقتل بعض قمل الرأس. ويبدو أن قمل الرأس يقاوم المواد الكيميائية التي نستخدمها ضده، ويزداد صعوبة التخلص من الإصابة لدى الأطفال، لذا لا تتوقع أي علاج سحري.

وتوصي السلطات الصحية في أستراليا عموما بطريقة "البلسم والمشط" أو "المشط المبلل". هذا يعني إزالة القمل فعليا دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية.

وهناك 3 خطوات رئيسية: