الصحة العالمية تعلن تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة وشركاءها قاموا بتطعيم أكثر من 10 آلاف طفل في غزة لحمايتهم من الأمراض.

وأشار غيبريسوس في تدوينة على منصة إكس، الأربعاء، إلى أن التطعيم شمل أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم، التي انطلقت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف: تهدف الحملة للوصول إلى أكثر من 40 ألف طفل.

ولفت إلى أن الحملة تُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووزارة الصحة في قطاع غزة.

وأوضح أن حملة التطعيم تهدف لحماية الأطفال من أمراض منها الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والكزاز، والسعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي ب، والسل، وشلل الأطفال والالتهاب الرئوي.

وأشار إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة مُخطَّط لهما في ديسمبر/كانون الأول المقبل ويناير/كانون الثاني 2026.

وذكر أن فرق الرصد التابعة لمنظمة الصحة العالمية موجودة ميدانيا لضمان جودة حملة التطعيم وشموليتها، معربا عن سروره باستمرار وقف إطلاق النار.

وفي 9 نوفمبر، أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، حملة تطعيم استدراكية تستهدف الأطفال دون سن الثالثة ممن فاتتهم اللقاحات الأساسية على مدار عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الإبادة في غزة، التي أسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.