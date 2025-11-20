صحة

الأمراض النفسية.. لماذا لا يتم اكتشافها غالبا لدى الرجال؟

Doctor or psychiatrist shakes hands encouragement the patient and care having a consultation on diagnostic examination on male disease or mental illness in a clinic or hospital mental health service
التعامل مع المشاكل النفسية لا يزال صعبا على ‫العديد من الرجال حيث يميلون إلى عدم ‫الاعتراف بالمعاناة من مرض نفسي (شترستوك)
Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 18:26 (توقيت مكة)

حفظ

غالبا ما لا يتم اكتشاف الأمراض ‫النفسية لدى الرجال. فما سبب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت بوابة صحة الرجال التابعة للمعهد الاتحادي ‫للصحة العامة بألمانيا إن تشخيص الأمراض النفسية لدى الرجال أقل شيوعا ‫مقارنة بالنساء. وذلك ليس لأن الرجال أقل تأثرا بالأمراض النفسية من ‫النساء، بل لأنهم أقل زيارة للطبيب النفسي.

وأوضحت بوابة الصحة أن التعامل مع المشاكل النفسية لا يزال صعبا على ‫العديد من الرجال حيث يميلون إلى عدم ‫الاعتراف بالمعاناة من مرض نفسي.

‫سلوك إدماني

‫وعادة ما يميل الرجال إلى مواجهة المرض النفسي من خلال نوبات الغضب ‫وزيادة الإقدام على المخاطرة، والإفراط في ممارسة الرياضة والسلوك ‫الإدماني مثل زيادة استهلاك الخمر والنيكوتين.

وشددت البوابة على ضرورة استشارة طبيب نفسي عند ملاحظة هذه السلوكيات ‫للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب، لا سيما إذا كانت هذه السلوكيات ‫مصحوبة بأعراض مثل اليأس وفقدان الشعور بأهمية الذات وقيمة الحياة ‫والتفكير في إيذاء النفس كالتفكير في الانتحار مثلا.

‫العلاج النفسي

‫ويمكن مواجهة هذه الأعراض من خلال العلاج النفسي كالعلاج السلوكي ‫المعرفي، والذي يساعد المرضى على تغيير نظرتهم السلبية للحياة وتعليمهم ‫إستراتيجيات مفيدة لمواجهة الأعباء والضغوط النفسية.

‫كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات ‫الاكتئاب.

المصدر: الألمانية

