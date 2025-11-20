‫احذر تفاعل “الستاتينات” مع هذه الأغذية والأدوية

حذر موقع “أبونيت.دي” من أن أدوية ‫الستاتينات، التي تستخدم لخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بفعالية ‫عالية، قد تتفاعل مع بعض الأغذية والأدوية.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن أدوية ‫الستاتينات قد تتفاعل مثلا مع عصير الجريب فروت، مما يضعف فعالية أدوية ‫خفض الدهون، مشيرا إلى أن سر هذه التفاعلات الدوائية يكمن في إنزيم في ‫خلايا الكبد يعرف باسم CYP3A4، والذي يستقلب الستاتينات ويتخلص منها.

‫ومع ذلك، تتداخل المواد الموجودة في الجريب فروت مع وظيفة الإنزيم، مما ‫يؤدي إلى تراكم الستاتينات في الجسم.

‫وإلى جانب عصير الجريب فروت، تشمل المواد الأخرى، التي تثبط إنزيم ‫CYP3A4، الجينسنغ والكركم وحاصرات قنوات الكالسيوم وبعض الأدوية ‫المضادة للفطريات والمضادات الحيوية من مجموعة “الماكروليد”.

كما قد تتسبب التفاعلات الدوائية في ارتفاع تركيزات الستاتينات في ‫الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حدة الآثار الجانبية الشائعة لأدوية ‫الستانينات والمتمثلة في آلام العضلات.

‫ولتجنب هذه النفاعلات الدوائية، ينبغي الابتعاد عن هذه الأغذية والأدوية ‫عند تناول أدوية الستاتينات.