احذر تفاعل “الستاتينات” مع هذه الأغذية والأدوية
حذر موقع “أبونيت.دي” من أن أدوية الستاتينات، التي تستخدم لخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بفعالية عالية، قد تتفاعل مع بعض الأغذية والأدوية.
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن أدوية الستاتينات قد تتفاعل مثلا مع عصير الجريب فروت، مما يضعف فعالية أدوية خفض الدهون، مشيرا إلى أن سر هذه التفاعلات الدوائية يكمن في إنزيم في خلايا الكبد يعرف باسم CYP3A4، والذي يستقلب الستاتينات ويتخلص منها.
ومع ذلك، تتداخل المواد الموجودة في الجريب فروت مع وظيفة الإنزيم، مما يؤدي إلى تراكم الستاتينات في الجسم.
وإلى جانب عصير الجريب فروت، تشمل المواد الأخرى، التي تثبط إنزيم CYP3A4، الجينسنغ والكركم وحاصرات قنوات الكالسيوم وبعض الأدوية المضادة للفطريات والمضادات الحيوية من مجموعة “الماكروليد”.
كما قد تتسبب التفاعلات الدوائية في ارتفاع تركيزات الستاتينات في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حدة الآثار الجانبية الشائعة لأدوية الستانينات والمتمثلة في آلام العضلات.
ولتجنب هذه النفاعلات الدوائية، ينبغي الابتعاد عن هذه الأغذية والأدوية عند تناول أدوية الستاتينات.