‫احذر تفاعل "الستاتينات" مع هذه الأغذية والأدوية

حذر موقع "أبونيت دي" من أن أدوية ‫"الستاتينات" التي تستخدم لخفض مستوى الكوليسترول الضار "إل دي إل" (LDL) بفعالية ‫عالية قد تتفاعل مع بعض الأغذية والأدوية.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن "‫الستاتينات" قد تتفاعل مثلا مع عصير الجريب فروت، مما يضعف فعالية أدوية ‫خفض الدهون، مشيرا إلى أن سر هذه التفاعلات الدوائية يكمن في إنزيم في ‫خلايا الكبد يعرف باسم "سي واي بي 3 إيه 4" (CYP3A4) الذي يستقلب "الستاتينات" ويتخلص منها.

‫ومع ذلك، تتداخل المواد الموجودة في الجريب فروت مع وظيفة الإنزيم، مما ‫يؤدي إلى تراكم "الستاتينات" في الجسم.

‫وإلى جانب عصير الجريب فروت، تشمل المواد الأخرى التي تثبط إنزيم "سي واي بي 3 إيه 4" مثل الجينسنغ والكركم وحاصرات قنوات الكالسيوم وبعض الأدوية ‫المضادة للفطريات والمضادات الحيوية من مجموعة "الماكروليد".

كما قد تتسبب التفاعلات الدوائية في ارتفاع تركيزات "الستاتينات" في ‫الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حدة الآثار الجانبية الشائعة لأدوية ‫"الستانينات" والمتمثلة في آلام العضلات.

‫ولتجنب هذه التفاعلات الدوائية، ينبغي الابتعاد عن هذه الأغذية والأدوية ‫عند تناول "الستاتينات".