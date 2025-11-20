أوزمبيك ومونجارو تسبب البواسير

حذر طبيب من أن حقن إنقاص الوزن تسبب ارتفاعا حادا في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج للبواسير.

كانت أدوية مثل مونجارو وأوزيمبيك، التي كانت تستهدف في السابق مرضى السكري، مشهورة الآن بقدرتها على إنقاص الوزن بسرعة عن طريق تقليل الشهية.

لكن هذه الحقن غالبا ما تسبب آثارا جانبية، من الغثيان والإمساك، وفي معظم الحالات الشديدة، تلفا في الأعضاء يهدد الحياة.

الآن، قال الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات سكين كلينيكس في لندن وبريستول، إن عددا متزايدا من المرضى الذين يتناولون الأدوية، التي تنتمي إلى فئة من الأدوية تسمى ناضهات جي ال بي 1 GLP-1 agonists، قد أبلغوا عن "تغيرات كبيرة في الأمعاء" بما في ذلك البواسير.

وأضاف الدكتور بيري أن العديد من المرضى الذين زادوا من مقدار ممارستهم للتمارين الرياضية ورفع الأثقال – بما يتماشى مع إرشادات خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS لمنع ضمور العضلات – يجهدون أيضا أكثر، مما قد يؤدي إلى تفاقم البواسير.

البواسير هي عبارة عن كتل صغيرة داخل فتحة الشرج أو حولها تحتوي على أوعية دموية متضخمة.

يؤدي الإجهاد لإخراج الأمعاء إلى الضغط على الأوردة في المستقيم السفلي، مما يتسبب في انتفاخها.

وحذر الأطباء سابقا من أن الإمساك، وهو أحد الآثار الجانبية المعروفة للحقن، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تشمل تمزقات مؤلمة في فتحة الشرج والبواسير.

ويحذر الأطباء من أن سرطان الأمعاء يمكن أن يسبب أعراضا مماثلة، مما يجعل اكتشافه مبكرا أمرا صعبا.

غيرات كبيرة في الأمعاء

قال الدكتور بيري، وهو طبيب عام سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لصحيفة ذا صن: "شهدنا ارتفاعا بنسبة 41% في الأشهر الستة الماضية وحدها في عدد مرضى البواسير، ويخبرنا الكثير منهم، رجالا ونساء بأعداد متساوية تقريبا، أنهم يتناولون أدوية مثل مونجارو وأوزيمبيك، وقد لاحظوا تغيرات كبيرة في الأمعاء أدت إلى هذه المشكلة.

إعلان

"عادة ما يتم تحمل أدوية إنقاص الوزن بشكل جيد. ولكن عندما تزيد الجرعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور البواسير – ونحن نعلم ذلك لأننا نطرح هذه الأسئلة أثناء الاستشارات.

"علاوة على ذلك، يذهب العديد من المرضى إلى صالة الألعاب الرياضية لتعويض فقدان العضلات الناتج عن فقدان الوزن.

"لكن تدريب الأثقال يمكن أن ينطوي على إجهاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم البواسير."

وقال إن هذا لأن أدوية GLP-1 يمكن أن تسبب تأخير إفراغ المعدة وتبطئ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يجعل البراز أكثر جفافا وصلابة.

" إن الإجهاد الزائد عند التبرز، بدوره، يسبب البواسير والتمزقات الصغيرة وعلامات جلدية في الشرج.

في المنتديات الإلكترونية، روى مستخدمو الحقن أيضا كيف عانوا من البواسير أثناء تناولهم للأدوية، على الرغم من عدم معاناتهم سابقا من أي مشاكل إمساك.

أفادت امرأة تبلغ من العمر 59 عاما أنها فقدت 40 رطلا باستخدام أوزمبيك – حيث انخفض وزنها من 185 رطلا إلى 145 رطلا في ستة أشهر – ثم أصيبت بالبواسير.

كتبت على ريديت: "أوضح لي طبيب الجهاز الهضمي أن البواسير التي أعاني منها ناجمة بالتأكيد عن الإمساك المزمن الذي كنت أعاني منه بسبب أوزمبيك".

رأى آخر "لم يصب أبدا بالبواسير التي استمرت لأكثر من يوم"، "لقد غير مونجارو ذلك".

وقال: "ألم البواسير الذي أعاني منه الآن لا يطاق لدرجة أنني لا أستطيع حتى المشي دون الشعور بانزعاج شديد".

قال شخص ثالث، بدأ بتناول أوزمبيك قبل أربعة أسابيع، إنه على الرغم من تناوله البرقوق وشربه كمية مناسبة من الماء، إلا أنه لا يزال يعاني من البواسير، ويخشى الآن دخول الحمام.

وفقا لمايو كلينك، يصاب ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة بالغين بالبواسير من وقت لآخر.

غالبا ما تتحسن البواسير الصغيرة تلقائيا بزيادة تناول الألياف والماء.

مسكنات

ولكن في هذه الأثناء، ينصح الأطباء بشراء الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية: كريمات لتخفيف الألم والتهيج، تحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك، الذي يحمي البواسير من التهيج الناتج عن البراز، على سبيل المثال.

يمكن أن تساعد أيضا مسكنات الألم، وكمادات البرد، وعلاجات الإمساك.

قد تبرز البواسير الكبيرة – أو "تتدلى" – من خلال فتحة الشرج: وقد تتقلص، ولكن بالنسبة للبواسير المزمنة، فإن العلاج الفعال الوحيد هو إزالتها.

تشمل الخيارات غير الجراحية الربط، حيث يوضع شريط مطاطي جراحي ضيق حول البواسير، مما يقطع إمدادها بالدم ويؤدي إلى ذبولها ثم سقوطها، وهو ما قد يستغرق أسبوعا تقريبا.

من البدائل غير الجراحية الأخرى الأشعة تحت الحمراء، والتيارات الكهربائية الخفيفة، وحقن محلول كيميائي.

في المملكة المتحدة، يتناول مئات الآلاف من المرضى هذه الأدوية بأمان، وهم يفعلون ذلك منذ سنوات.

يصر الأطباء على أن لقاحات إنقاص الوزن ستحدث فرقا كبيرا في مكافحة مشكلة السمنة المزمنة في بريطانيا، والتي تكلف الاقتصاد ما يقدر بـ 100 مليار جنيه إسترليني سنويا.

ومع ذلك، لا يوجد دواء يخلو من المخاطر، وفقا لمسؤولي الصحة.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) المرضى حاليا من "عدم تناول أي دواء مضاد للسمنة إذا لم يوصف لهم".

إعلان

كما تشير وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إلى أن فوائد ومخاطر استخدام هذه الأدوية لإنقاص الوزن من قبل الأفراد الذين لا يعانون من السمنة أو أي مرض ذي صلة لم تدرس بعد.

لطالما دعا الخبراء إلى فرض قيود أكثر صرامة على كيفية وصف أدوية إنقاص الوزن.