‫هكذا تجهز صيدليتك المنزلية للشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء ينبغي تجهيز ‫الصيدلية المنزلية بالأدوية، التي تساعد في مواجهة المتاعب الصحية ‫الشائعة خلال موسم البرد مثل السعال والحمى والزكام والتهاب الحلق ‫والآلام.

‫وقال الصيدلي الألماني ألكسندر شميتس إن الصيدلية المنزلية خلال فصل الشتاء ينبغي أن تحتوي على الأدوية التالية:

1- للحمى وآلام الجسم:

‫خافضات الحرارة: يمكن خفض الحرارة وتخفيف الألم بواسطة المواد الفعالة الإيبوبروفين ‫والباراسيتامول والأسبرين.

‫مقياس الحرارة: ‫يعد مقياس الحرارة لا غنى عنه في الصيدلية المنزلية، لا سيما في فصل ‫الشتاء. وإذا كان هناك أطفال في المنزل، فمن الأفضل أن يكون مقياس ‫الحرارة مزودا بطرف مرن، حيث يجعل هذا القياس الشرجي أكثر سهولة.

وينبغي للبالغين قياس درجة حرارتهم عن طريق الفم، حيث يتم وضع طرف مقياس ‫الحرارة تحت اللسان أثناء القياس. ووفقا للصيدلي الألماني شميتس، فإن ‫أجهزة قياس الحرارة الأذنية والتلامسية غير دقيقة نسبيا.

2- لالتهاب الحلق والسعال:

أدوية الاستحلاب: ‫تعمل أدوية الاستحلاب على ترطيب الفم والحلق، حيث إنها تحفز إنتاج ‫اللعاب، مما يهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة.

‫مذيبات ومثبطات السعال: ‫هناك نوعان من شراب السعال. تخفف المذيبات المخاط وتسهل إخراجه. من ‫ناحية أخرى، تخفف مثبطات السعال الرغبة في السعال في حالة السعال ‫الجاف المزعج.

‫شاي السعال والشعب الهوائية: ‫يساعد الشاي الطبي على إذابة المخاط ويخفف التهيج ويهدئ الشعب ‫الهوائية. ومن أمثلة ذلك الشاي المحتوي على الزعتر واليانسون وزهر ‫الزيزفون. ومن المهم تغطية الشاي بصحن صغير أثناء نقعه، حتى لا تتسرب ‫الزيوت العطرية مع البخار.

3- لانسداد الأنف:

‫بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان: ‫تساعد بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان في مواجهة انسداد الأنف، حيث تسبب ‫البخاخات المحتوية على مواد فعالة مثل “زيلوميتازولين” أو ‫”أوكسيميتازولين” انقباض الأوعية الدموية في الغشاء المخاطي للأنف، مما ‫يسهل التنفس مرة أخرى. ‫

‫ويراعى الانتباه إلى خطر إدمان هذه البخاخات مع استخدامها على مدار فترة ‫طويلة. لذا ينبغي استخدامها لمدة 7 أيام متتالية كحد أقصى.

‫بخاخات الأنف المحتوية على مياه البحر: ‫على الرغم من أن بخاخات الأنف المحتوية على مياه البحر لا تزيل ‫الاحتقان، فإنها ترطب الغشاء المخاطي للأنف، مما يساعد على إذابة ‫المخاط العنيد، علما بأن غسولات الأنف أو استنشاق المحلول الملحي لها ‫تأثير مماثل.

‫ينصح الصيدلي شميتس أيضا بالاحتفاظ بمعقم اليدين وقناع FFP2 في الصيدلية ‫المنزلية خلال موسم البرد والإنفلونزا، وذلك لتقليل خطر إصابة الآخرين، ‫بالإضافة إلى أدوية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، فضلا عن مرهم للجروح ‫وكمادات باردة وضمادات.

الموضع المناسب

‫وعن الموضع المناسب للصيدلية المنزلية، أوضح شميتس أنه ينبغي وضعها في ‫مكان بارد وجاف، على سبيل المثال في غرفة النوم أو القبو. وإذا كان هناك ‫أطفال في المنزل، فينبغي التأكد من عدم تمكنهم من الوصول إلى محتويات ‫الصيدلية.

‫ ‫ويراعى أيضا الانتباه إلى أن شراب السعال لا يدوم إلا لفترة محددة بعد ‫فتحه. لذا ينبغي تدوين تاريخ الفتح على عبوة الدواء.