‫لماذا تعاني العين من الجفاف؟

يعاني الكثيرون من جفاف في العين. ‫فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

‫أسباب شائعة

‫للإجابة عن هذين السؤالين، قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن ‫الأسباب الشائعة لجفاف العين تتمثل في:

– العمل أمام الشاشة: الأشخاص، الذين يعملون لمدة طويلة أمام الشاشة، ‫يرمشون بمعدل أقل بكثير، أحيانا مرة أو مرتين فقط في الدقيقة. ونتيجة ‫لذلك، تقل قدرة العين على ترطيب السائل الدمعي.

‫- هواء جهاز التدفئة الجاف: بسبب جفاف هواء جهاز التدفئة تتبخر الرطوبة ‫في العينين بسرعة أكبر، كما أن دخان السجائر والتيارات الهوائية يمكن أن ‫تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

‫- الأمراض والأدوية: يمكن أن تسبب حالات مثل الروماتيزم أو الأكزيما ‫جفاف العين، كما يمكن لبعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا والمستحضرات ‫الهرمونية، أن تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

‫تدابير مهمة

‫وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة جفاف العين من خلال اتخاذ التدابير ‫المهمة التالية:

‫- عند العمل أمام شاشة الحاسوب: ينبغي أخذ فترات راحة من أجل الرمش ‫بمعدل حوالي 10 إلى 15 مرة في الدقيقة. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع قاعدة 20-20-20 ، التي تتضمن النظر إلى شيء يبعد 20 قدما (حوالي 6 أمتار) ‫لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

‫- استخدم قطرات مرطبة للعين: تعمل "الدموع الاصطناعية" على تعويض السائل ‫الدمعي المفقود. مع ذلك، يتعين على من يستخدمون هذه القطرات بانتظام ‫التأكد من خلوها من المواد الحافظة؛ نظرا لأن هذه المواد قد تسبب جفاف ‫العين.

‫- تهوية جيدة داخل المنزل: تعد التهوية المنتظمة، وخاصة في فصل الشتاء، ‫مفيدة للعينين أيضا، مع مراعاة تجنب تيارات الهواء.