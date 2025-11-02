كيف تعتنين بصحة الشعر الجاف؟

يمثل الشعر الجاف مشكلة تؤرق ‫الكثيرات، حيث يبدو الشعر هشا وهائشا وباهتا، فضلا عن صعوبة تمشيطه ‫وتصفيفه.

‫وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت أنه ‫عندما لا تنتج الغدد الدهنية في فروة الرأس كمية كافية من الزهم، يفتقر ‫الشعر إلى طبقة الحماية الطبيعية، ولا يحصل على الترطيب الكافي، مما ‫يؤدي إلى جفاف الشعر.

‫وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جفاف الشعر له أسباب عدة ‫تتمثل في الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية والتغيرات الهرمونية، ‫بالإضافة إلى نقص المغذيات المهمة.

‫معدل الغسل

‫وعن كيفية العناية السليمة بالشعر الجاف، أوضحت "فرويندين" أنه ينبغي ‫عدم غسل الشعر الجاف بشكل متكرر، وإلا فسيتعرض للمزيد من الجفاف، حيث ‫يتسبب الشامبو ومنتجات العناية الأخرى في إزالة الزهم الطبيعي الواقي من ‫فروة الرأس والشعر، مما يفاقم المشكلة.

‫وبدلا من ذلك، يكفي غسل الشعر الجاف بمعدل مرة واحدة أسبوعيا، مع ‫استخدام شامبو لطيف وخال من الكبريتات أو السيليكون، في حين يعمل غسل ‫الشعر بالماء البارد على غلق مسام الشعر ويضفي عليه لمعانا طبيعيا.

‫الترطيب

ومن المهم أيضا العناية بالشعر الجاف باستخدام زيوت غنية بمواد مرطبة ‫مثل الجوجوبا والزيتون واللوز، مع مراعاة اتباع نظام غذائي متوازن غني ‫بأحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك والبيوتين (الأفوكادو والمكسرات ‫والسلمون والحبوب الكاملة) أو تناول مكملات غذائية إضافية.

‫وينبغي أيضا شرب كمية كافية من الماء لتعزيز ترطيب الشعر من الداخل.

‫حماية من الحرارة الزائدة

‫ومن المهم أيضا حماية الشعر الجاف من الحرارة الزائدة، نظرا لأن استخدام ‫أجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد بشكل متكرر ‫يمكن أن يضعف سطح الشعر بشدة، مما يؤدي إلى جفاف الشعر أكثر وقد يتسبب ‫أيضا في مشاكل مثل تقصف الأطراف.

وبدلا من ذلك، ينبغي تغيير روتين تصفيف الشعر وتركه يجف في الهواء. وعند ‫الرغبة في استخدام مجفف الشعر، ينبغي ضبطه على درجة حرارة فاترة أو ‫استخدام مجفف شعر حديث يستخدم حرارة أقل للتجفيف والتصفيف.

‫ومن الضروري أيضا تطبيق المستحضر الواقي من الحرارة، حيث إنه يغلق طبقة ‫الشعر الخارجية ويساعد على تقليل الأضرار المحتملة مثل التقصف والحروق.