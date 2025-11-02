كيف تعتنين بصحة الشعر الجاف؟
يمثل الشعر الجاف مشكلة تؤرق الكثيرات، حيث يبدو الشعر هشا وهائشا وباهتا، فضلا عن صعوبة تمشيطه وتصفيفه.
وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت أنه عندما لا تنتج الغدد الدهنية في فروة الرأس كمية كافية من الزهم، يفتقر الشعر إلى طبقة الحماية الطبيعية، ولا يحصل على الترطيب الكافي، مما يؤدي إلى جفاف الشعر.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جفاف الشعر له أسباب عدة تتمثل في الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية والتغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى نقص المغذيات المهمة.
معدل الغسل
وعن كيفية العناية السليمة بالشعر الجاف، أوضحت "فرويندين" أنه ينبغي عدم غسل الشعر الجاف بشكل متكرر، وإلا فسيتعرض للمزيد من الجفاف، حيث يتسبب الشامبو ومنتجات العناية الأخرى في إزالة الزهم الطبيعي الواقي من فروة الرأس والشعر، مما يفاقم المشكلة.
وبدلا من ذلك، يكفي غسل الشعر الجاف بمعدل مرة واحدة أسبوعيا، مع استخدام شامبو لطيف وخال من الكبريتات أو السيليكون، في حين يعمل غسل الشعر بالماء البارد على غلق مسام الشعر ويضفي عليه لمعانا طبيعيا.
الترطيب
ومن المهم أيضا العناية بالشعر الجاف باستخدام زيوت غنية بمواد مرطبة مثل الجوجوبا والزيتون واللوز، مع مراعاة اتباع نظام غذائي متوازن غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك والبيوتين (الأفوكادو والمكسرات والسلمون والحبوب الكاملة) أو تناول مكملات غذائية إضافية.
وينبغي أيضا شرب كمية كافية من الماء لتعزيز ترطيب الشعر من الداخل.
حماية من الحرارة الزائدة
ومن المهم أيضا حماية الشعر الجاف من الحرارة الزائدة، نظرا لأن استخدام أجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد بشكل متكرر يمكن أن يضعف سطح الشعر بشدة، مما يؤدي إلى جفاف الشعر أكثر وقد يتسبب أيضا في مشاكل مثل تقصف الأطراف.
وبدلا من ذلك، ينبغي تغيير روتين تصفيف الشعر وتركه يجف في الهواء. وعند الرغبة في استخدام مجفف الشعر، ينبغي ضبطه على درجة حرارة فاترة أو استخدام مجفف شعر حديث يستخدم حرارة أقل للتجفيف والتصفيف.
ومن الضروري أيضا تطبيق المستحضر الواقي من الحرارة، حيث إنه يغلق طبقة الشعر الخارجية ويساعد على تقليل الأضرار المحتملة مثل التقصف والحروق.