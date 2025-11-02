الصين تشدد قوانين تمنع صناع المحتوى نشر محتوى المجالات الطبية والمالية دون مؤهلات

في مواجهة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة التصدي لها على منصات التواصل الاجتماعي قررت الصين تشديد القوانين والقواعد التي تمنع صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر محتوى المجالات المالية والطبية والقانونية والتعليمية ما لم تكن لديهم مؤهلات مهنية تدعم محتواهم.

ووفقا للقواعد الجديدة التي أعلنتها إدارة الأمن السيبراني المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في الصين، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مثل بيليبيلي ودوين (تيك توك الصيني) وويبو، الالتزام باللوائح الجديدة، التي تلزم صناع المحتوى بمشاركة الدراسات التي تؤيد محتواهم والكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج أي من محتواهم.

كما تحظر إدارة الأمن السيبراني الإعلان عن المكملات الغذائية والخدمات الطبية، والمنشورات المماثلة التي تتظاهر بأنها محتوى تعليمي لبيع منتج.

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن حملة لمدة شهرين للقضاء على المحتوى المتشائم أو العدائي أو العنيف.

يأتي ذلك في حين وجدت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن 36.9% فقط من المؤثرين يتحققون من صحة المحتوى الذي يشاركونه قبل نشره، وهو ما يعد مصدر قلق كبيرا، خاصة بعد أن أظهر تقرير صادر عن مركز بيو الأمريكي للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي إلى أن واحدا من كل خمسة شباب أمريكيين يتلقون أخبارهم عبر تيك توك.